Cinéma : quels sont les films que l'on pourra voir pendant les vacances ?

Les cinéphiles ont pu retrouver le chemin des salles obscures le 22 juin. Mais quels seront les longs-métrages à l’affiche pendant la trêve estivale ? Comédies, films d’animation et blockbusters…voici les rendez-vous sur grand écran annoncés pour une sortie en solo, entre amis ou en famille.

La réouverture des salles sur l’ensemble du territoire a vu le retour de certains films qui ont connu une durée de vie limitée au cinéma ou n’ont tout simplement pas pu sortir pour cause de confinement, à l'instar de «La bonne épouse» de Martin Provost ou «L'ombre de Staline» d'Agnieszka Holland. Les blockbusters, dont la sortie initiale a été pour certains décalée à plusieurs reprises, sont surtout attendus à partir du mois d'août. Les annonces de nouveaux rendez-vous cinématographiques évolueront au fur et à mesure, les producteurs et distributeurs de franchises internationales pouvant encore choisir de programmer les longs-métrages finalement à la rentrée de septembre afin d'enregistrer davantage d'entrées et d'éviter de payer les pots cassés de cette crise sanitaire qui paralyse le monde entier.

En juillet

Le mois sera marqué par la sortie de la comédie très attendue «Tout simplement noir» de Jean-Pascal Zadi et John Wax. Ce long-métrage qui réunit un casting de haut vol (Fary, Ramzy Bedia, Jonathan Cohen, Mathieu Kassovitz, Claudia Tagbo, JoeyStarr...), suit à la manière d'un faux documentaire le combat de JP, acteur raté, qui rêve d'organiser la première marche de contestation noire en France.

D'autres films français tenteront de se faire une place dans le cœur des spectateurs, à l’instar de la comédie «Les Parfums» (1er juillet), avec Emmanuelle Devos et Grégory Montel ou du drame «Jumbo» (1er juillet) de Zoé Wittock, avec Noémie Merlant. Le public pourra aussi rire ou pleurer devant «Eté 85» (14 juillet) de François Ozon, «Divorce Club» (14 juillet) de Michaël Youn - récompensé au festival de l'Alpe d'Huez en janvier -, «Adorables» (22 juillet) de Solange Cicurel, avec Elsa Zylberstein, et «T’as pécho ?» (29 juillet) d’Adeline Picault, avec Ramzy Bedia et Vincent Macaigne.

Et parce que l’été symbolise les vacances et les sorties au cinéma en famille - avec achat de pop corn et de bonbons -, les salles présenteront le film d’animation «Scooby !» (8 juillet) réalisé par Tony Cervone, ainsi que la trouvaille danoise «Mon ninja et moi» (15 juillet) d’Anders Matthesen et Thorbjørn Christoffersen.

Les adultes pourront quant à eux profiter du mois pour découvrir le long-métrage américano-philippin «Brooklyn Secret» (1er juillet) de et avec Isabel Sandoval, «Hotel by the river» (29 juillet) de Hong Sang-Soo, le quatrième volet de la saga Ip Man, «Ip Man 4 : le dernier combat» (29 juillet) de Wilson Yip pour les amateurs d'arts martiaux, ou encore «The Climb» (29 juillet) de Michael Angelo Covino, qui a remporté le Prix du Jury au Festival du cinéma américain de Deauville en 2019. Sans oublier le thriller sud-coréen - à la fois drôle et terrifiant - «Lucky Strike» de Yong-hoon Kim.

En août

L’actrice Gal Gadot devait régner sur le box-office dès le 12 août grâce à un nouveau chapitre dédié à Diana Prince alias Wonder Woman, intitulé «Wonder Woman 1984» et signé Patty Jenkins. Mais l’héroïne, issue de l’univers de DC Comics, ne reviendra finalement que le 30 septembre. Les spectateurs ne seront pas en reste puisqu'ils pourront enfin découvrir le nouveau film de Christopher Nolan, baptisé «Tenet» qui, après avoir été repoussé, sortira finalement en France et aux Etats-Unis le 12 août.

Ce thriller d'espionnage qui met notamment en scène l'acteur Robert Pattinson, sera concurrencé par «Mulan» de Niki Caro. L'adaptation en prises de vues réelles du célèbre dessin-animé de Disney - dont les studios viennent de dévoiler un reportage vidéo montrant l'entraînement des comédiens - débarquera sur grand écran une semaine plus tard, le 19 août.

Les fans de super-héros pourront aussi se satisfaire des «Nouveaux mutants» de Josh Boone qui débarqueront le 26 août. Ce spin-off des aventures X-Men qui a connu de nombreux rebondissements et reports, met en scène de jeunes adolescents mutants qui se retrouvent enfermés dans un hôpital psychiatrique.

Côté film français, l’humoriste Kheiron reviendra avec une nouvelle comédie baptisée «Brutus Vs César» (12 août), pour laquelle il a fait appel à Thierry Lhermitte, Gérard Darmon, Bérengère Krief, Pierre Richard, Ramzy Bédia, Artus ou encore Issa Doumbia.



Quant au réalisateur Eric Barbier à qui l’on doit «La promesse de l’aube», il dévoilera enfin son adaptation cinématographique du roman autobiographique multiprimé de Gaël Faye, «Petit Pays» (26 août). Porté par Jean-Paul Rouve dans la peau d’un entrepreneur français et père aimant, prêt à tout pour sauver sa famille, ce drame revient sur l’histoire du jeune Gabriel qui voit sa vie se transformer en cauchemar quand la guerre civile éclate au Burundi.

