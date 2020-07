«La Haine» : 25 ans après sa sortie, le film revient en salles cet été

Alors qu’il fête cette année son 25e anniversaire, le film culte «La Haine» de Mathieu Kassovitz ressortira en version restaurée au cinéma le 5 août. Une occasion unique de (re)voir cette œuvre qui résonne avec l’actualité et dénonce le racisme, ainsi que les violences policières.

«La Haine», qui avait été présenté pour la première fois au Festival de Cannes en 1995 avec un prix de la mise en scène à la clé, raconte l’histoire de trois copains de banlieue que l’on suit pendant une journée, après une nuit d’émeutes provoquées par une bavure policière. Il met en scène les acteurs Vincent Cassel, Saïd Taghmaoui et Hubert Koundé. Le long-métrage tourné en noir et blanc a enregistré plus de deux millions d’entrées, et a été auréolé de plusieurs Césars, dont celui du meilleur film, en 1996.

"C’est à moi que tu parles ?". 25 ans après sa sortie, "La Haine" sera à nouveau dans les salles à partir du 5 août. En 1995, le réalisateur Mathieu #Kassovitz était venu à Cannes avec ses trois principaux acteurs pour présenter son film. #LaHaine pic.twitter.com/jWmhr1KFCr — Ina.fr (@Inafr_officiel) June 30, 2020

Alors que le livre «La Haine : Jusqu’ici tout va bien» signé par Mathieu Kassovitz et Gilles Favier est disponible depuis le 18 juin en librairies, une édition collector (VOD, DVD et Blu-ray), incluant des bonus exclusifs, sortira à la fin du mois de novembre.

Au micro de RMC, le réalisateur Mathieu Kassovitz a révélé début juin qu’il envisageait d’adapter «La Haine» en comédie musicale. «Ce film est écrit comme une comédie musicale hip hop. Ce sont des petits morceaux de rap qui se suivent, qui ont un rythme spécifique, qui font un film. Je l'ai écrit comme ça», a-t-il expliqué.

