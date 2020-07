Mort d'Ennio Morricone : ses cinq plus célèbres musiques de film

A 91 ans, Ennio Morricone est mort dans la nuit de dimanche à lundi. Il aura marqué profondément la musique et le cinéma par ses centaines de compositions écrites pour les plus grands réalisateurs. On a sélectionné cinq de ses plus célèbres thèmes (parmi tant d'autres).

Il était une fois dans l'ouest

Réalisé en 1968 par Sergio Leone et sorti dans le monde entier en 1969, «Il était une fois dans l'Ouest», porté par Jason Robards, Henry Fonda, Charles Bronson et Claudia Cardinale est souvent considéré comme l'un des plus grands films de tous les temps. Le cultissime thème de l'harmonica n'y est certainement pas pour rien.

Le bon, la brute et le truand

Dernier volet de ce qu'on a appelé «La trilogie du dollar», «Le bon, la brute et le truand», toujours réalisé par Sergio Leone (1966) est considéré comme la crème de la crème du western spaghetti. Son générique est bien entendu archi-connu mais tout au long du film, Ennio Morricone a pensé à rattacher chacun des protagonistes à un instrument - la flûte pour Blondin (le bon), l'ocarina pour Sentenza (la brute) et la voix pour Tuco (le truand), impriquant ainsi totalement la musique dans la trame narrative.

Le professionnel

La scène finale du film populaire réalisé par Georges Lautner en 1981 et porté par Jean-Paul Belmondo, est rentrée dans les annales du cinéma français grâce aux cordes de ce thème devenu culte, repris depuis pour une célèbre publicité et des parodies (celle des Nuls est très drôle).

Cinema paradiso

L'une des plus belles scènes de baiser sous la pluie, aussi et encore grâce à sa musique. Réalisé en 1988 par Giuseppe Tornatore, et porté notamment par Philippe Noiret, Jacques Perrin et Salvatore Cascio porte en lui la capacité à émouvoir les plus insensibles. La faute à ce magnifique thème pour flûte traversière accompagné de ces cordes inoubliables.

LES incorruptibles

Pour «Les Incorruptibles» de Brian de Palma (1987), Ennio Morricone a remporté le Grammy Awrad de la meilleure musique de film en 1988. En plus de retrouver l'harmonica qui le rendit plus que célèbre, Ennio Morricone a ajouté une batterie très jazzy qui ajoute une sorte de panique aux scènes du film policier porté notamment par Kevin Costner, Sean Connery, Andy Garcia, Robert de Niro.

