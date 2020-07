Ennio Morricone : les hommages se multiplient après la mort du compositeur

Sa musique restera à jamais associée au cinéma et aux westerns spaghetti. Depuis l’annonce de la disparition d’Ennio Morricone ce lundi à 91 ans, les hommages de personnalités et d’anonymes se multiplient, tous saluant le talent du célèbre compositeur de musiques de films.

Le ministre de la Santé italien fut l’un des premiers à faire part de sa tristesse. «Adieu maestro et merci pour les émotions que tu nous a offertes», a réagi Roberto Speranza sur son compte Twitter. «Nous nous souviendrons pour toujours, et avec une infinie gratitude, du génie artistique du maestro Ennio Morricone. Il nous a fait rêver, il nous a émus et fait réfléchir, écrivant des notes inoubliables qui resteront pour toujours dans l'histoire de la musique et du cinéma», a ajouté, de son côté, le chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte.

Ricorderemo sempre, con infinita riconoscenza, il genio artistico del Maestro #EnnioMorricone. Ci ha fatto sognare, emozionare, riflettere, scrivendo note memorabili che rimarranno indelebili nella storia della musica e del cinema pic.twitter.com/SNGmJjfJ2H — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) July 6, 2020

Ce décès laisse par ailleurs des milliers de musiciens et d’artistes orphelins à travers le monde. Parmi eux, le violoniste français Renaud Capuçon. «Si triste de la disparition de l’immense Ennio Morricone. Le petit Toto de Cinéma Paradiso et tous les amoureux du compositeur sont bouleversés aujourd’hui», a-t-il écrit. Même émotion pour le chanteur Patrick Bruel : «Ces quelques notes d'harmonica ont probablement changé ma vie. J'avais dix ans... Ce jour-là, j'ai décidé que je ferai de la musique et ce fut mon premier instrument...».

Si triste de la disparition de l’immense Ennio Morricone.



Le petit Toto de Cinéma Paradiso et tous les amoureux du compositeur sont bouleversés aujourd’hui. pic.twitter.com/eswT4a70Lf — renaud Capuçon (@RCapucon) July 6, 2020

«Morricone fait partie de mon intimité, il a été omniprésent dans ma vie. Sans (lui), comme beaucoup d'autres musiciens je pense, je ne serais pas là de la même façon. Au bout de dix secondes d'une musique de film, on sait que c'est la sienne, de quel film il s'agit, on voit les images. Il écrivait la musique du futur, ce mélange unique de mélodies incroyables et ce son d'une modernité totale», a expliqué le musicien Jean-Michel Jarre, ce lundi matin, à l’AFP.

L'ancien directeur du Festival de Cannes, Gilles Jacob, a souhaité lui aussi adresser un dernier message à cet homme qu'il a eu l'habitude de croiser sur la Croisette : «Ennio Morricone l'empereur de la musique au cinéma, un harmonica, des rythmes, mélodies, instruments inattendus, des trilles, 3 notes faciles à retenir, la prodigalité de ses partitions».

Ennio Morricone l’empereur de la musique au cinéma, un harmonica, des rythmes, mélodies, instruments inattendus, des trilles, 3 notes faciles à retenir, la prodigalité de ses partitions: les Sergio Léone, Enquête sur un citoyen ou Les moissons du ciel, 1000 à nulle autre pareille — gilles jacob (@jajacobbi) July 6, 2020

