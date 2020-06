Fête de la musique : Jack Lang dédie cette édition 2020 à Steve Maia Caniço

Créateur de la Fête de la musique en 1982, l'ancien ministre de la Culture Jack Lang a expliqué samedi «dédier» l'édition 2020 à Steve Maia Caniço, mort il y a un an lors de la précédente édition, au cours d'une opération policière controversée à Nantes.

Dans une publication sur Facebook, également partagée sur Twitter, l'ancien ministre socialiste, âgé de 80 ans, souligne que, depuis la création de la Fête de la musique il y a près de quarante ans, «jamais aucune violence ne s’était produite pendant son déroulement».

«Pour la première fois l’an dernier, à Nantes, une intervention brutale et illégitime de forces de l’ordre a brisé cette tradition», dénonce-t-il, bien que l'enquête soit toujours en cours pour déterminer la responsabilité des forces de l'ordre dans la mort de Steve Maia Caniço.

Le décès de cet animateur périscolaire de 24 ans, disparu lors d'une soirée électro en bord de Loire dans la nuit du 21 au 22 juin 2019 après une intervention des policiers destinée à faire couper la musique, et dont le corps avait été retrouvé noyé dans le fleuve plus d'un mois plus tard, avait suscité une vague d'émoi en France. Le jeune homme est même devenu un symbole à Nantes où le slogan «Justice pour Steve» a résonné dans plusieurs manifestations contre les violences policières.

Trois informations judiciaires en cours

«La mort de cet amoureux de la musique, celui que ses amis décrivent comme "le meilleur ami de l’univers", blesse et endeuille à jamais la Fête de la musique. Steve est dans mon cœur», écrit encore Jack Lang, alors que l'édition 2020 de cet événement culturel très populaire est chamboulée par la pandémie de coronavirus. «J’avais inventé cet événement pour qu’il soit synonyme de paix, d’amour et de lumière. La violence lui est étrangère», conclut-il.

L'enquête sur cette affaire, qui a été dépaysée à Rennes, suit son cours. Trois informations judiciaires «contre X» sont actuellement instruites. L'une pour «homicide involontaire» concernant le décès de Steve, l'autre pour «mise en danger de la vie d'autrui» concernant l'intervention policière et la troisième pour violences sur «personne dépositaire de l'autorité publique» s'agissant de la prise à partie des forces de l'ordre. Un an jour pour jour après la mort de Steve Maia Caniço, une marche blanche doit avoir lieu ce dimanche après-midi à Nantes en son hommage.

