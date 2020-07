Grey's anatomy : la saison 17 traitera du coronavirus

Quand la réalité dépasse la fiction, cette dernière n'a pas d'autre choix que de s'aligner. Lors de la conférence «Quaranstreaming : Comfort TV That Keeps Us Going», diffusée sur le site Emmys.com, la productrice exécutive de Grey's anatomy, Krista Vernoff, a annoncé que les médecins du Grey Sloan Memorial seraient confrontés à une pandémie lors de la saison 17.

L'objectif est évidemment de rendre compte de la crise mondiale de ces derniers mois, et notamment du quotidien du personnel médical, en première ligne face au Covid-19.

«Nous ne pouvons pas être une série médicale diffusée depuis des années et ne pas évoquer la vraie vie», a expliqué la productrice qui était pour l'occasion accompagnée de Chandra Wilson (Miranda Bailey) et Kevin McKidd (Owen Hunt).

Selon elle, les scénaristes de Grey's anatomy sont déjà entrés en contact avec des médecins afin qu'ils leur racontent comment ils ont vécu la pandémie de coronavirus. Un procédé dont ils usent depuis les premiers épisodes de la série mais qui, cette fois-ci, prend une autre dimension.

«Des docteurs viennent nous raconter leurs histoires, souvent les plus folles ou drôles, affirme Krista Vernoff. Cette année, c'est plus comme de la thérapie. [...] lls tremblent, essaient de ne pas pleurer, pâlissent et en parlent comme d'une guerre pour laquelle ils n'étaient pas préparés.»

La productrice ajoute que ces récits ont parfois été «vraiment douloureux» à entendre, l'amenant à penser que sa série «a la responsabilité de raconter certaines de ces histoires».

Paradoxalement, le tournage de la saison 17 de Grey's anatomy a justement été repoussé à cause du coronavirus. En attendant, les équipes prennent le temps d'imaginer le destin de chaque personnage au sein de cette nouvelle intrigue on ne peut plus réaliste.