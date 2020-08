Le rappeur J. Cole invité à un essai en NBA par les Detroit Pistons

Le rappeur américain J. Cole s’entraîne dans l’espoir de décrocher un contrat en NBA. Une démarche remarquée par la franchise des Pistons de Detroit, qui a invité mardi l’artiste à faire un essai.

La formation du Michigan a publié un message sur Twitter, accompagné d’un maillot floqué au nom du rappeur de 35 ans, pour l’inviter à la contacter et viser l’une des douze places de l’effectif.

.@JColeNC we see you out here. You said they only got 12 slots on the Pistons.





Hit us up for that tryout. This is for all the dreamers @bleacherreport #Dreamville https://t.co/6K24xaI28b pic.twitter.com/GYuG5LvqDE

— Detroit Pistons (@DetroitPistons) August 4, 2020