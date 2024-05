NBA : une lourde amende pour Jamal Murray après un mauvais geste

Après un geste d’humeur en direction d’un arbitre lors d’une rencontre de NBA, le meneur des Denver Nuggets, Jamal Murray, va devoir payer une amende de 100.000 dollars. En revanche, il n’a pas reçu de match de suspension.

Aux Etats-Unis, on ne plaisante pas avec les arbitres. Agacé par une nouvelle défaite de son équipe lors des play-offs de NBA face à Minnesota (80-106), le meneur des Denver Nuggets, Jamal Murray, a eu un geste d’humeur. Et ce dernier n’est pas sans conséquence pour le Canadien. Pour avoir jeté, depuis la touche, une poche chauffante ainsi qu’une serviette en direction d’un arbitre, le joueur a écopé mardi de 100.000 dollars d’amende.

Jamal Murray threw a towel onto the court during Game 2 pic.twitter.com/luj2mKryID

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 7, 2024