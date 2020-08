Dirty Dancing va avoir droit à une suite, Jennifer Grey y reprendra son rôle de Bébé

La nouvelle devrait faire plaisir aux nombreux fans du film. Dirty Dancing, œuvre culte sortie en 1987, va avoir droit à une suite. Et l'actrice Jennifer Grey, alias Bébé, y retrouvera son rôle.

L'annonce a été faite par le patron de la société de production Lionsgate au site spécialisé Deadline. «Ce sera exactement le genre de film romantique et nostalgique que les fans de la franchise attendaient et qui en a fait le titre le plus vendu de l’histoire de la société», a déclaré Jon Feltheimer.

Il a également annoncé que Jennifer Grey serait non seulement au casting, mais également à la production du long métrage. Celui-ci est pour le moment entre les mains du réalisateur Jonathan Levine, a qui l'on doit notamment les films Séduis-moi si tu peux ! et Warm Bodies.

Sorti en 1987, Dirty Dancing relate l'histoire d'amour estivale entre Bébé, jeune fille de bonne famille, et Johnny (Patrick Swayze), professeur de danse issu d'un milieu social totalement opposé. Véritable succès populaire, il a remporté un Oscar et un Golden Globe pour la chanson originale, l'inoubliable «(I've had) The Time of My Life», et a valu à ses deux acteurs principaux plusieurs nominations.

En 2004, un Dirty Dancing 2 était déjà sorti, mais il s'agissait plus d'un remake que d'une suite, l'histoire ne reprenant pas les mêmes personnages.