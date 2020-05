Apprenez la chorégraphie de «Dirty Dancing» depuis votre salon

«On ne laisse pas Bébé dans un coin», et l'Ecran Pop l’a bien compris. La société de ciné-karaoké proposera le samedi 23 mai un cours en ligne dédié aux fans de «Dirty Dancing» qui souhaitent apprendre la chorégraphie finale de cette comédie romantique mythique.

Alors que le public a pu admirer ses performances dans les comédies musicales «Hairspray» et «We will rock you», le danseur, chanteur et compositeur Karim Camara se transformera en professeur pour cette séance d’une heure en direct, à partir de 18h, via l’application Zoom.

Peu importe leur niveau, les amateurs sont invités à tenter l’expérience et à revivre l’une des scènes les plus emblématiques du film d’Emile Ardolino, sorti en 1987, et relatant le coup de foudre entre Bébé (Jennifer Grey) et le professeur de danse, Johnny Castel (Patrick Swayze), à la pension Kellerman.

Sur le tube «(I’ve had) The Time of My Life», Karim Camara rependra tous les pas, de l’échauffement au déhanché de salsa, jusqu’au fameux porté. La vidéo de la chorégraphie sera envoyée à l’issue du cours.

Pour y participer, il suffit de réserver sa place (8 euros le cours) sur le site de L'Ecran Pop. Une partie des recettes sera reversée à l’association Solidarité Femmes, et servira aussi à aider les artistes.