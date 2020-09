Le DJ Erick Morillo, à l'origine du tube «I like to move it», est mort

Il était mondialement connu pour son tube «I like to move it», sorti en 1993. Le DJ new-yorkais Erick Morillo a été retrouvé mort mardi à son domicile à Miami Beach, en Floride. Il était attendu vendredi au tribunal dans le cadre d’une affaire d’agression sexuelle.

Selon un porte-parole de la police, le relevé des indices n’a pas permis pour l’instant de laisser penser à une mort violente, ajoutant que l’institut médico-légal allait réaliser une autopsie et apporter ses conclusions dans les prochains jours.

Erick Morillo était accusé d’agression sexuelle. La victime présumée a déclaré avoir été violée dans son sommeil à l’issue d’une soirée organisée en décembre chez l’artiste. L'ADN de ce dernier a été relevé sur des prélèvements effectués sur la jeune femme.

I miss going to work.





Extraño ir a trabajar. pic.twitter.com/jghcAW9psP — Erick Morillo (@ErickMorillo) July 24, 2020

Sous le pseudonyme Reel 2 Real, le DJ qui avait passé une partie de son enfance en Colombie, avait connu un incroyable succès avec le titre «I like to move it», en pleine période Eurodance et en concurrence avec d’autres morceaux comme «Everybody Everybody» de Black Box et «No limit» de 2 Unlimited.

Le tube enregistré avec Mark Quashie, alias Mad Stuntman, était devenu numéro un en France et aux Pays-Bas. Il avait connu une seconde jeunesse grâce à la bande-originale du film d’animation «Madagascar» des studios DreamWorks dans laquelle il apparaissait.