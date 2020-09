Doc Gynéco dévoile un extrait de son titre inédit avec Nicolas Anelka

Le rappeur Doc Gynéco a annoncé, sur son compte Twitter, la sortie du projet musical «Rapfoot», en collaboration avec d’autres artistes et footballeurs. Le premier extrait est un titre enregistré avec Nicolas Anelka.

Mais le son ne date pas d'hier. Doc Gynéco aurait enregistré l'album avec Nicolas Anelka et d’autres footballeurs il y a une quinzaine d’années. Malheureusement, le projet n’a jamais vu le jour… pour une histoire de fille.

«J’ai encore les bandes chez moi, je vous les ferai écouter, il y a plein d’autres joueurs aussi dessus… Ce qu'il s’est passé, c’est que j’étais avec une fille à l’époque, et Nicolas Anelka est parti avec elle», avait expliqué Doc Gynéco dans L’Équipe Mag.

Projet rapfoot 21 titres inédits avec Nicolas Anelka et plein d'autres artistes et footballeurs



1er extrait dispo sur YouTube



https://t.co/Un2VsCzSvJ pic.twitter.com/znAYyLTMrY — Doc Gyneco (@doc_gyneco) September 3, 2020

De l'eau semble avoir coulé sous les ponts, puisque le rappeur semble désormais décidé à rendre publiques ces bandes sorties de ses cartons. Il a ainsi partagé sur les réseaux sociaux cet extrait du titre Trop de frère, en featuring avec le footballeur Nicolas Anelka. Le morceau, qui date de 2006, fait 2 minutes 30, et est manifestement coupé à la fin et non mixé.