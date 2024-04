Le frère de la chanteuse Selena s'excuse après s'être énervé contre le public en plein concert

Le frère de la chanteuse Selena assassinée en 1995, le musicien A.B. Quintanilla, s’est excusé après avoir perdu son sang-froid sur la scène d’un festival de musique à San Antonio, aux États-Unis. Il a expliqué avoir été victime d’un épisode bipolaire.

Une phase difficile. Le musicien texan, A.B. Quintanilla, frère de la chanteuse Selena – assassinée en 1995 à 23 ans, et dont il a été l’auteur de ses plus grands succès – a présenté ses excuses aux personnes qui ont assisté à son concert la semaine dernière lors d’un festival de musique à San Antonio. Alors qu’il se trouvait sur scène, A.B. Quintanilla a commencé à s’en prendre au public, critiquant leur manque d’enthousiasme en affirmant avoir l’impression «que quelqu’un vous (le public, ndlr) a mis un pistolet sur la tempe pour vous obliger à venir».

Hué par une partie des personnes présentes sur place, A.B. Quintanilla a continué à les critiquer ouvertement. «Vous pouvez me huer autant que vous le voulez, ça ne me fait rien ! Hués autant que vous le souhaitez. Huez-vous vous-mêmes de ne pas participer au spectacle», a-t-il insisté alors que la situation ne faisait qu’empirer. Le musicien a publié, dès le lendemain, une vidéo d’excuse – supprimée depuis – sur son compte Instagram dans laquelle il a révélé être atteint d’un trouble bipolaire. L’homme de 60 ans a également précisé que ses médecins lui avaient demandé de plus prendre son traitement médicamenteux afin de passer une biopsie à la recherche d’un éventuel cancer.

Selon le site américain Entertainment Weekly, qui a contacté A.B. Quintanilla, les tests seraient revenus négatifs. Ce dernier en a profité pour réitérer ses excuses. «Je suis juste heureux de ne pas avoir le cancer. Je suis content de savoir que je vais être encore là pour un petit moment, et je suis triste d’avoir prononcé ses mots et de tout ce qui s’est passé durant ce concert. Croyez-moi, je ne suis pas comme ça», a-t-il déclaré, assurant avoir repris ses médicaments pour traiter sa bipolarité.