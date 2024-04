Billy Joel : son ex-femme filmée en train de danser sur «Uptown Girl» pendant son concert à New York (VIDEO)

L’ex-épouse de Billy Joel, Christie Brinkley, est apparue sur l’écran géant du Madison Square Garden lors du concert donné par le chanteur, le 26 avril dernier, à New York. Elle a été filmé en train de danser sur le tube «Uptown Girl» qu’il avait composé pour elle… en 1983.

Un moment hors du temps. Trente ans après leur divorce, Christie Brinkley, l’ex-femme de Billy Joel a été aperçue en train de danser sur le morceau «Uptown Girl» lors du concert de Billy Joel au Madison Square Garden, à New York, le 26 avril dernier. L’ancien mannequin américain de 70 ans est apparue sur l’écran géant alors qu’elle se déhanchait sur ce tube composé pour elle, en 1983, par le chanteur. Un instant immortalisé par un fan qui partagé la vidéo sur TikTok.

«Billy Joel a écrit ‘Uptown Girl’ pour Christie Brinkley qui était alors sa partenaire. Ce soir, elle l’a regardé chanter cette chanson devant tout le monde au Madison Square Garden», est-il écrit en légende de la vidéo. Dans une interview accordée à l’animateur de radio américain Howard Stern en 2010, Billy Joel avait confirmé avoir dédié cette chanson à Christie Brinkley, au début de leur relation. «Je n’étais pas encore en couple avec Christie, je fréquentais Elle (Macpherson, ndlr)», avait-il expliqué, précisant que le titre de cette chanson était au pluriel initialement, «Uptown Girls».

«Et puis j’ai commencé à voir Christie, et au lieu de faire cette chanson à propos de ces différentes filles, elle est devenue la uptown girl. J’ai fini par l’écrire pour une seule personne», poursuivait-il à propos de ce morceau qui reste un de ses plus grands succès. Pour rappel, Billy Joel et Christie Brinkley ont été mariés de 1985 à 1994, et ont eu un enfant ensemble.