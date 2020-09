Des manuscrits de Georges Brassens mis aux enchères à Paris

Vingt-deux manuscrits originaux de Georges Brassens seront mis aux enchères le 22 septembre par la maison Artcurial. Des documents qui seront visibles préalablement lors d’une exposition.

Ces manuscrits, qui représentent près de 150 pages, démontrent comment le chansonnier de «L'Auvergnat» peaufinait ses textes et ciselait chaque mot. Cet ensemble sera exposé du 17 au 21 septembre dans la maison de ventes au rond-point des Champs-Elysées.

#BRASSENS C’est la vente événement de la rentrée ! Le 22 septembre, Artcurial dispersera 22 manuscrits originaux de Georges Brassens : ébauches de vers et rimes, constructions de strophes... l’occasion unique de découvrir le processus créatif de l’auteur. https://t.co/StCAumQdNw pic.twitter.com/wocX1W83FW — ARTCURIAL (@Artcurial) August 31, 2020

Ils sont issus de la succession de son ami Fred Mella, ténor français et soliste des Compagnons de la Chanson, mort en 2019. Le long processus créatif et perfectionniste de l'artiste - parfois jusqu'à quatre ans pour la version définitive d'une chanson - est mis en lumière : recherches de vers, retouches, listes de mots d'un même champ lexical, ébauches de rimes, abandon puis réutilisation d'un vers. Cet ensemble révèle aussi les influences poétiques - de François Villon à Clément Marot, de Paul Valéry à Francis Jammes - et rappelle les grandes étapes de sa vie, ses attaches familiales à Sète, son rapport à la religion.

Des documents estimés entre 600 et 18.000 euros

Sur ces feuillets à peine raturés, les collectionneurs pourront retrouver les textes autographes des chansons qui ont gardé intact tout leur charme telles «Le Vieux Léon», «Le Grand Chêne», «Le 22 septembre», «Quatre bacheliers» ou encore la «Supplique pour être enterré sur la plage de Sète». Toutes écrites avec soin, d'une écriture régulière et arrondie.

Les estimations des manuscrits vont de 600 à 18.000 euros.