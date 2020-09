Instagram : 4 comptes BD à suivre d'urgence

La BD a trouvé en Instagram un nouvel eldorado, entre formats courts et lectorat rajeuni. On vous propose 4 comptes Instagram à suivre d'urgence.

Métro, boulot dodo ou plutôt : métro, masque, infos déprimantes, boulot, masque, infos sur-déprimantes, masque, dodo. Le quotidien un peu âpre du moment peut être embelli, si si. Il suffit pour cela de s'abonner à quelques comptes Instagram d'auteurs de BD inspirés, aussi drôles qu'intelligents et parfois même émouvants. Petite sélection du moment (évidemment non exhaustive).

Hibouch : la plus ciné-comique

Pourquoi les héros de films cultes vont toujours chercher les problèmes quand il est si facile de les contourner ? Hibouch a imaginé en seulement trois à quatre cases ce que les films les plus cultes seraient devenus si les protagonistes avaient choisi une autre voie. Et c'est hilarant.

Et si Harry Potter avait fermé la porte au nez d'Hagrid dans le premier volet de la saga ? Et si la vieille dame avait refusé d'écouter les histoires de Forrest Gump sur son banc ? Que serait-il arrivé si Anakin Skywalker avait refusé de devenir jedi ? On ne sait pas si le dessinateur - architecte dans la «vraie vie» - pourra continuer encore longtemps mais pour l'instant, chaque post s'avère aussi drôle que rafraichissant en cette période bien lourde.

Robabee Moinfar : la plus parisienne

Au départ, celle qui se décrit comme «exploratrice de la vie urbaine et de ses périphéries» avait pour habitude de se placer en terrasse des cafés pour ensuite extraire la substantifique moëlle des conversations de nos contemporains parisiens. Avec le confinement, le coup de crayon coloré de Robabee Moinfar a dû changer son fusil d'épaule, et entre désormais dans l'intimité du parisien confiné. Désormais, elle croque avec justesse les habitudes masquées et le fameux «monde d'après». On rit et on hallucine un peu quand même (car on sait à quel point rien n'est vraiment exagéré).

Mâtin, quel journal : la plus green

Les plus âgés se souviendront du slogan du magazine «Pilote» (créé en 1959) : «Mâtin, quel journal ! Le journal qui s'amuse à réfléchir». Depuis le 15 avril, des auteurs prouvent que la BD de «réflexion» est toujours bien vivante. Tourné volontairement vers les jeunes qui ont envie d'une existence plus verte, ce compte Instagram créé par les éditions Dargaud se veut également ludique et didactique sans être professoral.

Des strips de dix cases maximum, des thématiques volontairement tournées vers la planète et l'écologie mais aussi un peu d'humour déculpabilisant et un grain de féminisme, voilà le cocktail concocté par les talents de quelques jeunes auteurs (Eva Roussel, Maïté Robert, Mikan Key) et de plus grosses pointures comme Guillaume Bouzard («La planète des sciences», Dargaud). Au lecteur de choisir parmi les différents sujets et auteurs.

L'homme étoilé : la plus humaine

Infirmier dans un service de soins palliatifs, Xavier - alias «L'homme étoilé» sur Instagram - déverrouille pas mal de tabous autour de la maladie et de la mort dans dans des strips dessinés relatant son quotidien.

Au final, on est loin du sujet morbide. On y découvre également beaucoup d'humour, de douceur et de bienveillance. Outre l'hôpital, ses rencontres, ses joies et ses peines, le dessinateur au trait tout en rondeurs y raconte sa vie de jeune papa. La vie, de A à Z. Joli.