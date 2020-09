Explosion à Beyrouth : un rassemblement de 24 heures prévu sur le parvis de l'Institut du Monde Arabe

L'Institut du monde arabe exprime sa solidarité avec le Liban en organisant ces 25 et 26 septembre sur son parvis - et à Beyrouth - une programmation de qualité afin de mobiliser l'opinion française et internationale.

Près de deux mois après les tragiques explosions dans le port de Beyrouth qui a profondément et durablement impacté la ville et ses habitants, l'Institut du Monde Arabe et France Culture mettent en place débats et performances le temps d'un week-end. Les recettes de ce grand rassemblement (pour l'instant maintenu malgré les restrictions liées à la crise sanitaire) seront reversées à AFAC/Mawred Solidarity Fund of Lebanon et à Station Beirut, qui soutiendra plusieurs associations d'artistes au Liban.

Wajdi Mouawad, Camélia Jordana et Jack Lang présents pour soutenir le Liban

En parallèle à un riche programme d'émissions sur France Culture, dont un 7h-9h spécial ce samedi 26 septembre - piloté par Caroline Broué avec l'écrivain Amin Maalouf et Ghassan Salamé, ancien ministre de l'Education et de l'Enseignement supérieur du Liban - plus de 60 artistes, intellectuels, activistes libanais ou non, vont se succéder sur scène et sur écrans géants placés sur la façade de l'Institut du Monde Arabe.

Ce vendredi 25 septembre, de 19h30 à minuit, la première partie de ces «24H pour le Liban» est lancée avec notamment la présence à Paris de Jack Lang, Wajdi Mouawad, auteur et directeur du théâtre de la colline, du photographe et réalisateur Ziad Antar, ou encore de la chanteuse Camélia Jordana.

Outre les performances scéniques, des figures de la société civile libanaise sont invitées à répondre à deux questions : «quel est votre cri ?» et «Qu'est-ce qui vous fait espérer ?».

Alors que la deuxième partie de ces 24 heures de mobilisation se termine ce samedi 26 septembre à minuit sur le parvis, et toujours en duplex avec Beyrouth, le «week-end» d'antenne sur France Culture - entre débats, interviews de romanciers et d'historiens, documentaires sur la situation au Liban - se termine, lui, à la fin de la journée du 27 septembre. Une programmation également rythmée par les musiciens et chanteurs libanais.