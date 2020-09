Game of thrones : Kit Harington et Rose Leslie attendent leur premier enfant

Sur les écrans, leur histoire d'amour a connu une fin tragique mais, en réalité, Rose Leslie et Kit Harington nage dans le bonheur. Interprètes emblématiques d'Ygritte et Jon Snow dans Game of Thrones, les deux artistes attendent aujourd'hui leur premier enfant. Une séance photo qui laisse apercevoir le ventre arrondi de l'actrice a été publiée sur Instagram.

Organisé pour le magazine MAKE, le shooting montre la future maman souriante et vêtue d'une longue robe noire. «C'est merveilleux de travailler avec la belle Rose Leslie pour la couverture de Make magazine ! Une séance photo très spéciale avec une équipe de femmes capturant Rose à ce moment merveilleux, alors qu'elle se prépare à la maternité pour la première fois !», écrit l'un des fondateurs du titre de presse.

Rose Leslie et Kit Harington se sont mis en couple en 2016, alors qu'ils participaient tous deux au tournage de Game of Thrones. A l'écran, Ygritte et Jon Snow apprenaient à se connaître et tombaient amoureux. Leur interprètes en ont fait autant et se sont même mariés en Ecosse, en 2019.

Pour l'heure, les futurs parents n'ont pas révélé davantage de détails sur la naissance à venir. On sait néanmoins que Kit Harington se réjouit de cette nouvelle aventure. Dans une interview pour le magazine Instyle l'année dernière, l'acteur, évoquant la fin de la série Game of Thrones, avait indiqué : «Le travail le plus important que j'aie jamais fait est sur le point de se terminer». Avant de se reprendre : «Enfin, pas le plus important. J'espère que je deviendrais papa».