Emilia Clarke (Game of Thrones) aperçue en charmante compagnie à Londres

Emilia Clarke et Matt Smith ont été aperçus ensemble à Londres ce week-end au cours d'une escapade qui avait tout de romantique.

Selon le MailOnline, l'actrice de Game of Thrones et celui qui incarne le Prince Philippe dans The Crown ont d'abord dîné au très select restaurant Bob Bob Ricard ce vendredi soir, avant de partager une charmante promenade nocturne côte à côte à Soho.

Si rien pour l'heure ne confirme la nature amoureuse de cette rencontre, les fans verraient bien le Docteur (en référence au rôle de Matt Smith dans la série Doctor Who) et la belle Daenerys ensemble...

Côté cœur, rien ne semblerait s'y opposer pour Matt Smith, qui s'est en effet séparé de l'actrice britannique Lily James en 2019. De son côté, Emilia Clarke aurait récemment fréquenté le réalisateur Charlie McDowell puis l'assistant réalisateur Tom Turner. Ces relations, relayées par les tabloïds, n'ont cependant pas été confirmées par l'actrice elle-même qui se veut extrêmement discrète quant à sa vie privée.

En 2017 elle avait confié à la version américaine de Elle : «C'est drôle. Je suis sortie avec d'autres personnes célèbres mais Seth MacFarlane a été le seul que la Toile a découvert. Cette année, je me suis fixée une règle : PAA. Plus Aucun Acteur. Mais c'est pratiquement le seul choix que j'ai : ce sont quasiment les seules personnes que je connaisse»...

A noter qu'Emilia Clarke et Matt Smith se connaissent depuis plusieurs années, ils étaient en effet partenaires dans le film Terminator Genisys sorti en 2015.