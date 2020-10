Avec «Le crépuscule et l'aube», Ken Follett passe en tête des ventes de livres

Ken Follett prend la première place des top de ventes avec son livre «Le crépuscule et l'aube» paru chez Robert Laffont.

Plus de trente ans après la sortie des «Pilliers de la Terre», son best-seller décliné depuis sous forme d'un film, d'une série et même d'un jeu vidéo, Ken Follett publiait, en septembre, «Le crépuscule et l'aube», le prequel de la saga se déroulant en l'an 1000.

Alors qu'Emmanuel Carrère et son «Yoga» (éd. P.O.L) très polémique trustait le haut des classements de ventes au côté de la jeune youtubeuse Léna Situations (qui a publié «Toujours plus, +=+» chez Robert Laffont), Ken Follett passe allègrement en top des ventes avec son «Crépuscule et l'aube», s'imposant comme le roi des librairies de cet automne 2020. Preuve que le drame médiéval peut encore battre une pétillante influenceuse vantant l'optimisme, et un habitué des prix littéraires narrant une très grave dépression.

Interviewé par Olivier Benkemoun pour CNews (vidéo ci-dessus), l'auteur explique espérer vendre ce prequel à quelques 5 ou 10 millions d'exemplaires dans le monde, mais il est fort à parier qu'il explose ce chiffre. Rappelons que la saga «Les pilliers de la Terre» s'est, elle, écoulée à plus de 27 millions de volumes.