Tintin : Patrice Leconte pourrait adapter «Les bijoux de la Castafiore»

Mille milliards de mille sabords, en voilà une bonne nouvelle pour tous les tintinophiles. Le réalisateur Patrice Leconte serait en passe d’adapter en prises de vues réelles, la bande-dessinée «Les bijoux de la Castafiore» sur grand écran.

«Un jeune producteur est en train de dealer avec les États-Unis les droits des «Bijoux de la Castafiore». Il m’a confié le projet et je trouve ça formidable ! Paramount France est collé au plafond de bonheur. Le projet est entre autres d’imaginer que le moindre petit rôle est tenu par quelqu’un de connu. On a notre Castafiore et Haddock», a-t-il dévoilé dans une interview accordée à Var Matin après avoir reçu le Prix d’honneur pour l’ensemble de sa carrière au Monte-Carlo Film Festival. Concernant le rôle de Milou, il pourrait être tenu «par n’importe quel cabot, c’est pas ce qui manque», a ajouté le cinéaste.

Pour l’heure, ce projet d’adaptation ne serait pas totalement acté en raison d’un problème de droits détenus par les Américains, selon Le Figaro. Mais cette histoire devrait, selon Patrice Leconte, «se débloquer» rapidement.

En attendant, le réalisateur des «Bronzés», «Ridicule» et «La fille sur le pont» commencera dès février 2021 le tournage de l’adaptation du roman «Maigret et la jeune morte» de Georges Simenon, avec Gérard Depardieu dans le rôle du célèbre commissaire.