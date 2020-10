Vidéo : le romancier Gilles Legardinier livre ses secrets d'écriture

Après les succès de «Demain j'arrête !» ou «Pour un instant d'éternité», Gilles Legardinier publie «Une chance sur un milliard» (Flammarion), un nouveau roman aussi émouvant que réjouissant.

L'histoire : Adrien apprend que ses jours sont comptés. Après le choc de l'annonce, le brillant trentenaire trouve des réponses insoupçonnées à la question «que feriez-vous s'il ne vous restait que six mois à vivre ?». Pas de rêve de saut en parachute ni de voyage aux Maldives, mais plutôt une folle envie de décider de ce qui compte réellement dans sa vie.

Hasard du calendrier, «Une chance sur un milliard», en gestation depuis des années, voit le jour en cette année marquée par une remise en question mondiale de nos modes de vie, et la prise de conscience de notre fragilité. C'est ce que va entreprendre le héros du roman, en reconsidérant son existence à l'aune de sa mort. Il va pour cela renouer avec d'anciennes relations et se tourner vers ses proches avec une acuité nouvelle.

Dix ans d'écriture

Gilles Legardinier fête cette année ses dix ans d'écriture et offre à lire une comédie tendre bourrée d'humour. «J'aime vivre avec les gens, les découvrir, interagir avec eux. le livre est une manière pour moi de le faire d'une façon beaucoup plus large mais aussi beaucoup plus intime», note le romancier au sens aigu de l'observation. Avec ce nouveau texte, ses lecteurs vont apprécier un véritable condensé d'humanité dans un écrin de sentiments.

Une chance sur un milliard, de Gilles Legardinier, Flammarion, 432 p., 21€.