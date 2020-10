Vidéo : Matt Pokora rencontre son idole Justin Timberlake pour les besoins du film «Les Trolls 2»

Ils prêtent tous les deux leurs voix à Branche, héros du film d’animation «Les Trolls 2 – Tournée mondiale» en salles ce mercredi. Matt Pokora et Justin Timberlake se sont rencontrés aux studios Dreamworks, à Los Angeles.

Le Français et compagnon de Christina Milian a vécu un rêve éveillé. Un moment inoubliable pour l’interprète du tube «Elle me contrôle» qui a été immortalisé dans une vidéo mise en ligne sur YouTube.

«Salut les amis c'est Matt, on est à Los Angeles aux studios Dreamworks. Dans quelques instants je vais rencontrer Justin Timberlake et rencontrer les équipes du film», lance Matt Pokora en introduction, ajoutant que cet endroit féérique est «chouette», et qu’il pourrait «laisser tomber (son) job (…) pour prendre un bureau ici».

Dans la salle de doublage, Justin Timberlake est là, prêt à accueillir notre petit «Frenchy». C’est entre ces murs que l’auteur de «Cry me a river» enregistre sa voix et donne vie, en version originale, à Branche. «lls mettent des caméras, ici. Ils filment nos expressions, comment on bouge. Mais ils utilisent beaucoup notre jeu d’acteur pour l’animation», explique-il. Avant de saluer une dernière fois son partenaire, Justin Timberlake avoue qu’un troisième volet des Trolls serait à l’étude.

En attendant, les fans peuvent découvrir «Les Trolls 2 - Tournée mondiale» qui vient de sortir en salles en France. Après un premier volet qui avait cartonné en 2016, Poppy (doublée par Louane) et Branche reviennent dans de nouvelles aventures. Et cette fois-ci la guerre est déclarée au sein des Trolls eux-même, puisque les deux héros doivent résister aux assauts électriques d'une hard-rockeuse déjantée : la reine Barb.