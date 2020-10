Ariana Grande annonce la sortie de son nouvel album «positions» dans une série de posts énigmatiques

Alors qu’en septembre dernier, Ariana Grande a franchi la barre des 200 millions d’abonnés sur son compte Instagram, un record pour une artiste féminine, la chanteuse vient d’y dévoiler le titre de son nouvel album.

Ariana Grande cultive l'art de la mise en scène. C’est dans une vidéo énigmatique, où l’artiste américaine dont on ne voit que les mains tape sur un clavier lettre après lettre le terme « Positions », ménageant le suspense en prenant tout son temps, que la chanteuse a dévoilé le nom de ce sixième opus, quelques jours après avoir annoncé son retour imminent sur Twitter dans un bref message : « hâte de vous présenter mon nouvel album ce mois-ci ».

Une sortie à la fin du mois

Un album qui devrait sortir le 30 octobre selon une autre piste, cette fois révélée sur son site officiel. Sur un fond noir, sous la mention « Positions » apparaissent ainsi deux décomptes. La première échéance, fixée au 23 octobre, pourrait annoncer la sortie du premier single, quand le second compte à rebours s’arrête le 30 octobre, date à laquelle devrait donc sortir ce nouvel opus, un an et demie après «Tank U, Next». En février 2019, ce dernier avait battu le record de ventes sur la plate-forme Itunes aux Etats-Unis, se hissant d’emblée à la première place, seulement 5 minutes après sa commercialisation, selon Ouest-France.

Reste à savoir si « Positions » fera aussi bien et permettra à l'interprète de « Dangerous woman » d'ajouter un nouveau record à son palmarès, déjà bien garni.