Vacances de la Toussaint : 3 applis pour des visites ludiques en famille

Les vacances de la Toussaint viennent de commencer. Alors que le contexte sanitaire est dans tous les esprits, comment occuper les enfants ? Plusieurs applications bien pensées permettent de se lancer dans des visites touristiques vraiment ludiques, rien qu'en famille et pour beaucoup en plein air.

Elles s'appellent Paris région aventures, Foxie ou encore Baludik et proposent de se lancer dans de vraies visites touristiques originales et pédagogiques en totale autonomie. Comment ? Grâce à des jeux de pistes, enquêtes et balades insolites à Paris, en Ile-de-France et en région à pratiquer en tribu, muni de son smartphone et de sa bonne humeur. De quoi faire aimer les visites touristiques à ses enfants et ses ados tout en rassurant les parents.

Trente parcours ludiques pour explorer Paris et l’Ile-de-France

Découvrir la Capitale et sa région tout en s’amusant, telle est la bonne idée de l’application gratuite Paris région aventures. Lancée cet été par le Comité régional du tourisme Paris Ile-de-France, développée par Quelle histoire et wemap, elle propose trente aventures ludiques géolocalisées qui permettront de partir à la découverte du patrimoine culturel francilien, de ses lieux touristiques, de ses châteaux, de ses forêts dans les huit départements d’Ile-de-France. Pensée comme un jeu de piste, pour chaque aventure, les petits enquêteurs et leur famille partiront pendant une heure et demie à la rencontre de personnages historiques, devront trouver des objets mystères, et relever des défis qui leur en apprendront plus sur le lieu qu’ils visitent. Le château de Versailles, les alentours du Louvre, les trésors du quartier de la Défense, les forêts de Rambouillet ou de Fontainebleau, l’histoire de Corbeil-Essonnes depuis la préhistoire… Chaque lieu se dévoile à travers un jeu de piste à faire, selon les sites, à pieds ou à vélo. En prime, les enfants pourront collectionner leurs personnages historiques.

Des balades, enquêtes grandeur nature et jeux de piste pour les familles avec ados

© Freepik Foxie

Dans la même veine, l’application Foxie propose, elle aussi, des visites ou enquêtes pour un public d’adultes et d’ados dans une dizaine de ville de l’Hexagone dont Paris, Rennes, Lille, Nantes, Chinon ou encore Orléans. L’objectif : transformer une balade en véritable jeu d’aventure, et ce en totale autonomie. Pour ce faire, l’agence a imaginé une vingtaine de parcours originaux d’une heure à une heure et demie. Qu’ils s’agissent de visites ludiques, de jeux de piste ou de véritables enquêtes à la manière des escape games, toutes seront ponctuées d’anecdotes ou d’énigmes auxquelles il faudra répondre.

Parmi elles : Mission Tuilerie (dès 11 ans) ou encore La femme cachée du Louvre (destiné aux jeunes, famille et adultes) invitent respectivement à un jeu de piste dans le célèbre jardin des Tuileries ou dans les couloirs du plus célèbre musée de la capitale. A Nantes, partez sur les pas d’un cambrioleur avec L’enquête Dobrée (dès 12 ans). Avec Coup d’œil sur Lille, lancez-vous dans une balade ludique de la ville (dès 8 ans). A chaque fois, les voyageurs ont rendez-vous à un point donner de la commune et devront grâce à leur smartphone rallier un point d’arrivée en répondant à des énigmes et en suivant un ensemble d’étapes qui constituent ainsi un parcours de curiosités. Certains parcours sont gratuits, d’autres payants, entre 5 et 20 euros.

Des jeux de pistes immersifs et amusants en France avec Baludik

© Capture d'écran Baludik

L’Hexagone est son terrain de jeu. L’application Baludik propose des parcours ludiques et éducatifs développés avec les experts des territoires (office de tourisme, sites patrimoniaux …) pour partir à la découverte de plusieurs sites en France. Jeux de pistes, chasses aux trésors, balades en exterieur ou en intérieur… A chaque mission accomplie, des contenus sur l’histoire et les lieux traversés sont débloqués. Plus de 1300 parcours et jeux de pistes dans près de 200 destinations, de la Loire-Atlantique à la Vendée en passant par le Morbihan, les Yvelines, les Hauts-de-Seine, Nantes, Cannes, Troyes, Le Havre, Mont-de-Marsan ou encore Saint-Raphaël sont ainsi proposés. En Ile-de-France, les familles pourront par exemple partir à la découverte du tableau maudit du Domaine de Sceaux ou encore visiter le château de Malmaison, guidé par la voix de Mme d'Avrillon, femme de chambre de l'impératrice Joséphine, qui compte bien poser mille questions et énigmes aux enfants.