3 raisons de lire le comics «Batman : Curse of the White Knight»

Le mythe de Batman est riche en comics cultes. La suite de l'album «White Knight», toujours signée Sean Murphy, devrait se faire une place de choix au panthéon du chevalier noir.

Un scénario en béton armé

La sortie de «White Knight», l'an dernier, nous avait laissés bouche-bée. Transformer le joker en chevalier blanc de Gotham City était une idée de génie. Si la relecture est un exercice habituel dans le comics, Sean Murphy avait réussi à apporter un vent de fraîcheur incroyable. Rarement, depuis le «Dark Knight Returns», Batman nous avait semblé aussi fragilisé, ce qui lui conférait une humanité bienvenue. Dans cette suite, les pièges narratifs sont toujours nombreux, et l'auteur prend un plaisir visible à nous mettre sur de fausses pistes. Sans trahir le scénario, l'identité, voire la quête d'identité, est au cœur de cet album.

UN style inimitable

Le talent de Sean Murphy prend de multiples formes, dans «Curse of the White Knight».

Le scénariste/dessinateur est à la fois capable de réaliser des pages d'action sublimes, mais il ne néglige pas pour autant les gros plans remplis d'émotions. Sa connaissance parfaite du Batverse le pousse à placer de multiples «easter eggs», qui raviront évidemment les fans, mais sans dérouter complètement les novices. Et pardon, mais quelle maestria ! Massif et félin à la fois, son Batman ne fait pas dans la demi-mesure.

DES PERSONNAGES QU'ON A ENVIE DE REVOIR

Le joker du premier volume était génial. La Harleen Quinzel de ce second tome l'est tout autant. Humaine et attachante, elle est un point d'ancrage étonnant pour Batman. Tout comme Barbara Gordon/Batgirl, parfaite dans son rôle. En contrepoint, Azraël, un surhomme victime d'un cancer en phase terminale, est d'une sauvagerie parfaite pour cette suite. L'humanité de Batman n'est est que plus visible, même si elle reste bien cachée sous de multiples couches de Kevlar. C'est d'ailleurs du côté de ces personnages bien travaillés qu'on espère que la quête de Sean Murphy se poursuivra dans quelques mois, avec un troisième et ultime tome.

«The Curse of the White Knight», de Sean Murphy, Urban Comics