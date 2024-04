«Les Cahiers d'Esther» : la jeune Parisienne dessinée par Riad Sattouf revient dans un ultime tome pour ses 18 ans

On connaît la date de parution du neuvième et ultime tome des «Cahiers d'Esther», la célèbre série de bande dessinée signée Riad Sattouf, qui suit, année après année, la vie d’une jeune fille, de ses 10 ans à sa majorité.

L’auteur à succès Riad Sattouf met un point final à sa série «Les Cahiers d'Esther», entamée en 2016 et écoulée à deux millions d’exemplaires. Le neuvième et ultime tome sera disponible en librairies dès le 6 juin prochain, a annoncé la maison d’édition Allary.

Dans ce dernier volet de 56 pages, qui s’intitule «Histoires de mes 18 ans», la jeune Parisienne Esther est en Terminale. Autrement dit, c’est l’année des choix d’orientation, de Parcoursup, du baccalauréat, mais aussi de la majorité, de la liberté, et de la fin de son éternel célibat.

«D’où venons-nous, où allons-nous, et surtout ça sert à quoi la vie en vrai ? Y a-t-il seulement une réponse à cette question ? Qu’en pensez-vous ? Vous avez 4 heures MDR… Esther philosophe et a un peu le vertige au moment du grand envol, mais ça va bien se passer, hein, on y croit…», peut-on lire sur le site des éditions Allary.

une véritable jeune fille rencontrée en 2014

Prépubliées de manière hebdomadaire dans L'Obs, les aventures de la jeune Esther durent depuis les 10 ans de cette dernière. Riad Sattouf avait rencontré la véritable «Esther» en 2014. À cette époque, la jeune fille restée anonyme livrait ses états d'âme chaque semaine à l'auteur, qui s'en est inspiré ensuite pour dessiner la vie de cette héroïne pleine de peps, d'humour et de traits d'esprit.

On doit également à l'auteur «Les Pauvres Aventures de Jérémie», «Pascal Brutal», «La Vie secrète des jeunes», «Le Jeune Acteur» ou encore «L’Arabe du futur», qui raconte l'enfance et l'adolescence de l'auteur, fils aîné d'une mère française et d'un père syrien.

Après avoir remporté à deux reprises le Fauve d’or (prix du meilleur album de l’année) en 2010 pour «Pascal Brutal» et en 2015 pour «L’Arabe du futur», Riad Sattouf est élu par ses pairs Grand Prix du Festival d’Angoulême en 2023, pour l’ensemble de son œuvre.