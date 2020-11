Johnny Depp : l'acteur a été viré du casting des «Animaux fantastiques»

Il vient de perdre son procès en diffamation contre le tabloïd britannique The Sun, qui l'avait décrit en «mari violent» envers son ex-épouse Amber Heard. Johnny Depp, qui va faire appel de cette décision, a également annoncé ce vendredi avoir été renvoyé du film «Les animaux fantastiques».

L’acteur ne figurera donc pas au casting de ce troisième volet de la saga, après avoir joué en tant que méchant dans «Les Animaux Fantastiques» (2016) et sa suite, «Les Animaux fantastiques : les crimes de Grindelwald» (2018).

«Je veux vous faire savoir que Warner Bros. m'a demandé de démissionner de mon rôle de Grindelwald dans «Les Animaux Fantastiques», (…) et j’ai accepté cette requête», a-t-il écrit sur son compte Instagram.

«Johnny Depp quittera la franchise Fantastic Beasts», a confirmé un porte-parole de la Warner Bros. «Nous (le) remercions pour son travail sur les films à ce jour», a-t-il ajouté, expliquant que le comédien serait remplacé par un autre acteur pour ce film dont la sortie mondiale est prévue à l'été 2022.

Ces longs-métrages, réalisés par David Yates et écrits par J. K. Rowling, font partie d'une série de cinq long-métrages qui se déroulent dans le même univers que les livres et films ayant pour héros le jeune sorcier Harry Potter, mais se déroulent plusieurs décennies plus tôt.

Un verdict jugé «surréaliste» par l'acteur

Cette décision brutale des studios fait suite à la décision de justice prise par la Haute Cour de Londres à l’encontre de la star américaine de 57 ans. Après trois semaines en juillet d’un procès sordide opposant Johnny Depp et News Group Newspapers (NGN), société éditrice du quotidien The Sun qui l'avait accusé de frapper son ancienne compagne, la sentence est tombée. Le juge a donné tort à l’acteur, estimant que les qualifications du Sun étaient «substantiellement vraies» car «la grande majorité des agressions présumées ont été prouvées».

Bien décidé à se battre et à laver son honneur, Johnny Depp a déclaré qu’il ferait appel. «Le jugement surréaliste du tribunal au Royaume-Uni ne changera pas mon combat pour dire la vérité et je confirme que je prévois de faire appel. Ma détermination reste forte et j'ai l'intention de prouver que les accusations à mon encontre sont fausses (…). Ma vie et ma carrière ne seront pas définies par ce moment dans le temps», a-t-il écrit sur Facebook et Instagram.