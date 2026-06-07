Cinéma en plein air : dans la cour du Louvre, devant un Boeing... 5 spots atypiques à Paris et ses environs pour l'été 2026

Alors que l'été pointe le bout de son nez, les programmations de cinémas en plein air sont de retour. Dans la cour du Louvre, devant un Boeing, sur le parvis d'une église... Voici cinq lieux pour profiter d'une séance atypique et (re)découvrir certains classiques.

Alors que la météo joue au yo-yo ces derniers jours, le beau temps devrait bientôt être de retour et laisser place à l'été. L'occasion parfaite pour se faire une toile en plein air et (re)découvrir certains films dans des conditions originales, parfois même propices. Suivre le destin de l'aviateur Howard Hughes dans «Aviator» devant un Boeing, s'émouvoir sur les choix de vie de Julie dans «Julie en 12 Chapitres» assis confortablement dans la Cour du Louvre, ou assister à la chute du régime du Chah grâce à «Persepolis» de Marjane Satrapi, voici cinq lieux pour une programmation atypique de cinéma en plein air.

des films d'aviation devant un boeing

Le septième art ne cesse d'être conquis par la figure de l'aviateur et de l'astronaute. «Apollo 13», «Seul sur Mars», «Interstellar», «Gravity»... Mais quoi de mieux que de se rappeler les premiers pas de l'homme sur la Lune devant un véritable avion ? C'est ce que propose le musée de l'Air et de l'Espace. Trois beaux longs-métrages seront proposés du 3 au 5 juillet. Les festivités commenceront avec «To The Moon» de Greg Berlanti. Chargée de redorer l'image de la NASA, Kelly Jones, experte en marketing, va perturber la tâche déjà complexe du directeur de la mission, Cole Davis. Le lendemain sera projeté «Le Premier Homme sur la Lune» de Damien Chazelle, retraçant les pas de Neil Armstrong avec Ryan Gosling en tête d'affiche. «Aviator» de Martin Scorsese clôturera le bal. Ce biopic de 2h45 se concentre sur Howard Hughes, aviateur connu pour avoir construit l'un des plus grands avions au monde.

Les projections gratuites commenceront vers 22h30 au Bourget. Les billets seront bientôt mis en ligne.

faire une toile devant une église

Entre deux messes, les Parisiens auront le choix entre la dystopie de George Orwell, «1984», adaptée à l'écran par Michael Radford, où la société est dirigée par Big Brother, «La cravate» de Mathias Théry et Etienne Chaillou, un documentaire retraçant le parcours d'un jeune militant politique, «Persepolis» de la regrettée Marjane Satrapi sur la chute du régime du Chah et «Thelma et Louise», un road-trip entre deux amies qui tourne au drame.

Le rendez-vous est donné du mercredi 10 au samedi 13 juin sur le Parvis de l'église de Ménilmontant, dans le 20e arrondissement de Paris.

le paradis du cinéma au louvre

C'est le rendez-vous incontournable pour les amateurs de cinéma contemporain. Avec son «Cinéma Paradiso» renouvelé pour une sixième année, le Louvre met à l'honneur des cinéastes comme Wes Anderson, Léa Mysius, Céline Sciamma et Joachim Trier. Ce dernier sera présent lors de la diffusion de «Julie (en 12 chapitres)», jeudi 2 juillet. Le long-métrage raconte les aventures professionnelles et sentimentales d'une trentenaire assaillie de questions et de doutes.

«The Grand Budapest Hotel», retraçant la recherche d'un tableau volé, «Histoire de la nuit», un thriller où trois hommes s'invitent dans une soirée d'anniversaire pour y faire ressurgir des secrets et «Portrait de la jeune fille en feu», une histoire d'amour lesbienne au XVIIIe siècle sont également au programme. Les films seront projetés du 1er au 4 juillet à partir de 22h45 dans la cour du Louvre.

se reconnecter avec la nature à saint-denis

Saint-Denis mise sur une installation plus traditionnelle en organisant deux séances de cinéma en plein air au Parc Georges-Valbon, samedi 6 juin. Les projections seront consacrées aux paysages du Maroc et de l'Algérie à travers la diffusion du «Maroc vu du ciel» et «l'Algérie vue du ciel», deux documentaires de Yann Arthus-Bertrand, respectivement projetés à 16h30 et 18h. Ces œuvres ont été sélectionnées à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement.

flâner devant de beaux costumes au palais Galliera

La mode du XVIIIe siècle est à l'honneur. Pour rendre hommage à son exposition «La mode du 18e siècle. Un héritage fantasmé», le Palais Galliera a sélectionné trois films sur le sujet. Du jeudi 11 au samedi 13 juin, les spectateurs pourront s'émerveiller devant le magnifique costume bleu et blanc de Catriona MacColl dans «Lady Oscar», réalisé par Jacques Demy, rêver de porter la robe de la Marquise de Merteuil dans l'adaptation des «Liaisons dangereuses» de Stephen Frears, ou admirer la magnifique robe émeraude dans «Portrait d'une jeune fille en feu».