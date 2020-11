Une création musicale en hommage aux victimes des attentats à découvrir ce vendredi 13 novembre

Intitulée «Il fait novembre en mon âme», l'oeuvre de «consolation» a été enregistrée mardi dernier par l'Orchestre de chambre de Paris et chantée par la mezzo-soprano Isabelle Druet. Cette création musicale, imaginée par le compositeur et poète franco-libanais Bechara El-Khoury, vise à rendre hommage aux victimes des attentats de Paris du 13 novembre 2015.

Et c'est finalement dans le cadre prestigieux de la Philharmonie de Paris, mais sans public pour raisons sanitaires, qu'a eu lieu le concert et sa captation, initialement prévu pour accueillir le public salle Gaveau. Cinq ans après les tragiques événements qui ont frappé la capitale, cette oeuvre inédite a été rendue possible grâce à l'action de la Fondation de France, en collaboration avec Bechara El-Khoury, déjà signataire d'une oeuvre hommage, «New-York, Tears and Hope», dédiée aux victimes du 11 septembre 2001. Le point de départ de cette création est la demande faite par la mère d'une des victimes du Bataclan, qui souhaitait ainsi rendre hommage à son fils, en mêlant le travail de deuil personnel à l'hommage collectif, dans un moment d'union.

Demain soir à 20h30, concert @orchambreparis @PBleuse et Isabelle Druet. 5 ans après les attentats du 13 novembre 2015, création de Bechara El-Khoury - Il fait novembre en mon âme - commandée par des parents en mémoire de Stéphane, décédé au Bataclan. https://t.co/j5wpPguaii pic.twitter.com/fA0rPEaE8n — Philharmonie de Paris (@philharmonie) November 12, 2020

La Fondation, avec la mise en place de son opération «Nouveaux commanditaires», permet en effet à des citoyens de passer une commande à un artiste dans le cadre de questions de société d'intérêt général, comme c'est le cas pour les hommages autour des événements du 13 novembre.

«Une œuvre d’art pour la mémoire»

« Après la disparition tragique de son fils, une mère s’est adressée à la Fondation de France dont elle connaissait l’action Nouveaux commanditaires», explique ainsi Bruno Messina, directeur du festival Berlioz qui a oeuvré pour cette action.

«La commande d’une œuvre musicale s’est progressivement imposée. Nous avons écouté beaucoup de musiques. Elle a été séduite par l’œuvre de Bechara El-Khoury, qui l’a profondément touchée. Dès la première rencontre, mon rôle de médiateur au sein des Nouveaux commanditaires a consisté à accompagner les parents vers la réalisation de ce souhait : une œuvre d’art pour la mémoire. Il a fallu résoudre tous les aspects artistiques et pratiques de cette entreprise de longue haleine, assurer le lien entre le compositeur et l’ensemble des partenaires dont, bien évidemment, l’Orchestre de chambre de Paris, enthousiaste dès l’origine du projet », précise Bruno Messina dans un communiqué.

Cette création se glisse par ailleurs dans un programme qui comprend une autre oeuvre signée de la main du Franco-libanais, le «Poème symphonique n° 7, pour orchestre et voix de femme», toujours chanté par Isabelle Dreut, et la «Symphonie n° 31 en ré majeur " Paris "», de Mozart, sublime page classique qui viendra célébrer la résiliance de la Ville Lumière.

Le public est invité à suivre, dans le cadre des commémorations de la Ville de Paris, ce concert événement et chargé d'émotion ce vendredi 13 novembre, à 20H30.

Il sera diffusé sur le site de la Philharmonie de Paris, ainsi que sur ARTE.TV. La prestation de l'Orchestre de chambre de Paris, dirigé par Pierre Bleuze, sera par ailleurs retransmise sur France Musique le jeudi 19 novembre à 20h.