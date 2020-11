Attentats du 13 Novembre : des commémorations restreintes à Paris à cause du confinement

Confinement oblige, les commémorations des 5 ans des attentats du 13 novembre se tiendront en comité restreint, ce vendredi à Paris et Saint-Denis. Cette année, un «format très réduit» d'hommages est en effet prévu, a fait savoir la municipalité parisienne.

Chaque année à cette date depuis l'attentat du 13 novembre 2015, plusieurs cérémonies d'hommage aux victimes sont organisées sur tous les lieux touchés par cette attaque terroriste, qui a fait plus de 130 morts et 350 blessés à Saint-Denis (93) et à Paris (75).

S'il est évidemment prévu que «les commémorations seront maintenues», il s'agira néanmoins – en cette période de confinement – d'une «cérémonie d'hommage [...] en format très restreint», annonce la municipalité parisienne.

A la demande de la préfecture de police de Paris, et en accord avec les associations et les familles des victimes, seuls deux présidents d'associations représenteront ces dernières et seront présents ce vendredi pour assister à la cérémonie d'hommage.