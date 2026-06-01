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«Truculent et visionnaire», «Il a changé le visage d’Issy-les-Moulineaux» : la classe politique rend hommage à André Santini

André Santini est mort ce lundi à l'âge de 86 ans. [Bertrand GUAY / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

De nombreuses personnalités politiques ont rendu hommage à André Santini, le maire d’Issy-les-Moulineaux, décédé ce lundi à l’âge de 85 ans. 

Une disparition qui a ému la classe politique. Ce lundi, André Santini, maire d’Issy-les-Moulineaux, (Hauts-de-Seine) est mort à l’âge de 85 ans. L’édile, à la tête de sa ville depuis 1980, avait participé aux dernières élections municipales depuis un lit d’hôpital, à la suite d’une chute.

L’ancien ministre, notamment délégué à la Communication, classé au centre-droit, a reçu de nombreux hommages. «Figure centriste incontournable, truculent et visionnaire, longtemps parlementaire et ministre, il a façonné sa ville d'Issy-les-Moulineaux depuis 1980, qu'il a aimée passionnément», a déclaré le parti UDI, auquel appartenait André Santini, sur ses réseaux sociaux. 

«Il a changé le visage d’Issy-les-Moulineaux (…) Il aura consacré sa vie entière au service de ses administrés», a de son côté exprimé le sénateur des Hauts-de-Seine Xavier Iacovelli. 

La maire du 7e arrondissement de Paris, Rachida Dati a salué les travaux d'André Santini, qui a, selon elle, «métamorphosé Issy-les-Moulineaux à force de travail et d'ambition». 

Des hommages transpartisans

Lors de sa longue carrière politique, André Santini a également été secrétaire d'État et ministre délégué entre 1986 et 1988, puis à nouveau secrétaire d'État de 2007 à 2009. Sous ses mandats successifs, Issy-les-Moulineaux a notamment réussi à attirer de nombreux sièges français d'entreprises internationales, comme Coca-Cola ou Microsoft. 

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Les hommages à André Santini ont dépassé les clivages. Ce lundi, le député RN Julien Odoul a exprimé une pensée pour le maire UDI. «J’ai eu l’honneur et la chance d’apprendre la politique au sein de son équipe parlementaire quand j’avais 25 ans. Repose en paix Dédé», s’est remémoré l’élu de l’Yonne.

PolitiqueAndré SantiniHommage

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