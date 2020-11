Prix Goncourt : l'Académie a fixé la date de proclamation

Le jury de l'Académie Goncourt a statué : le prix sera proclamé le 30 novembre prochain.

«Les académiciens se sont réunis ce vendredi 13 novembre au matin par visioconférence et, suite aux propos du Premier Ministre de la veille, annoncent qu'ils proclameront le Prix Goncourt 2020 lundi 30 novembre», détaille un communiqué émanant de l'Académie. Ainsi, le jury entend choisir une date «qui devrait précéder - enfin - la réouverture essentielle des librairies». L'adjectif choisi fait ainsi référence à la décision du gouvernement de fermer les commerces «non essentiels» dont les librairies font partie.

Pour les membres du jury, cette date du 30 novembre devrait permettre aux libraires «d'être approvisionnés à temps» pour les fêtes, même s'ils devaient ne pas rouvrir immédiatement.

Traditionnellement remis quelques minutes après le Prix Goncourt, le Prix Renaudot sera également proclamé ce 30 novembre, a indiqué à l'AFP Georges-Olivier Châteaureynaud, président du jury Renaudot.

Un soutien de poids aux libraires

Le 29 octobre dernier, le Prix Goncourt avait reporté la date de remise de son célèbre prix (le 10 novembre) en soutien aux libraires qui se voyaient contraints de baisser leur rideau, tout comme les autres commerces «non essentiels». Véritable tollé dans le milieu culturel déjà exsangue après un premier confinement, les libraires ont vu une formidable vague de soutien naître sur les réseaux sociaux. Exceptés quelques prix (dont le Prix Fémina et le Prix Médicis), nombre de jurys de célèbres prix littéraires d'automne avaient emboité le pas de l'Académie Goncourt. Une pétition en ligne est, elle, toujours en cours et rassemble déjà plus de 200 000 signataires.

Didier Decoin, président du jury du Prix Goncourt, ne machait alors pas ses mots quant à l'indifférence du gouvernement : «j'ai été étonné qu'aucun ministre ne convoque aucun responsable des jurys de prix littéraires. Nous sommes traités comme de la crotte de pigeon», s'indignait-il peu après l'annonce du gouvernement. «Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas entre la sphère littéraire et la sphère politique», remarquait-il.

Plutôt David que Goliath

Dans leur communiqué de ce vendredi 13 novembre, les membres du jury demandent aux lecteurs «de privilégier le click and collect» pratiqué par une majorité de librairies afin d'éviter d'engraisser les géants du Net. Comparant le «click and collect» au combat ressemblant à David contre Goliath, Didier Decoin notait néanmoins qu'«il fallait être cohérent. On n'allait pas donner un coup de pouce à Goliath».