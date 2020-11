Le confinement sera prolongé après les fêtes, selon un tiers des Français

Au lendemain de la prise de parole très attendue du Premier ministre Jean Castex, qui a balayé, à ce stade, tout assouplissement du confinement, un sondage exclusif, établi pour CNEWS, évalue à 31 % le nombre de Français qui estiment que les mesures mises en place pour lutter contre le coronavirus seront prolongées, et qu'elles ne prendront fin qu'après les fêtes de fin d'année.

Cette proportion de près d'un Français sur trois, issue d'une étude Ifop-Fiducial faite en partenariat avec Sud Radio, semble ainsi faire état d'un relatif pessimisme de l'opinion publique vis-à-vis de la situation épidémique, Noël et Nouvel an approchant. Un pourcentage d'ailleurs resté stable par rapport à la dernière étude (35 %, moins quatre points) évalué au lendemain du confinement, annoncé par Emmanuel Macron le 28 octobre dernier.

Hier, le chef du gouvernement, s'exprimant à l'occasion d'une conférence de presse entouré de plusieurs ministres, n'avait lui-même pas caché la sévérité de la deuxième vague de coronavirus, et la nécessité de maintenir ce nouveau confinement sous sa forme actuelle, au moins jusqu'au 1er décembre.

Selon Jean Castex, la France enregistrait en effet ces derniers jours «une hospitalisation toutes les 30 secondes» et une «admission en réanimation toutes les trois minutes».

Si la (très) fragile tendance à la baisse observée ces derniers jours venait à se confirmer, «de premiers allègements pourraient intervenir à compter du 1er décembre», a toutefois indiqué le Premier ministre. Mais ceux-ci seraient limités aux commerces, en excluant les salles de sport, bars et restaurants.

[Les Français et le reconfinement, Ifop-Fiducial pour CNews et Sud Radio]

Quoi qu'il en soit, l'objectif du gouvernement reste «de pouvoir permettre un nouvel allègement au moment des vacances de Noël afin que les Français puissent passer des fêtes de fin d’année en famille, mais celles-ci ne pourront pas se tenir de la même manière que d’habitude», a prévenu Jean Castex.

Une majorité de sondés (60 %), interrogés dans l'ensemble avant le discours du Premier ministre, tend d'ailleurs plutôt à aller dans le même sens, en estimant que le confinement sera prolongé et prendra fin avant les fêtes de fin d'année (Noël et Nouvel an). En l'état, seules 9 % des personnes interrogées font part d'un optimisme à toute épreuve en pensant que les restrictions prendront fin le 1er décembre comme prévu.

Fait intéressant à souligner, parmi les plus pessimistes qui pensent que le confinement sera prolongé jusqu'au début de l'année prochaine, si les proportions sont globalement équivalentes selon la tendance politique des sondés, ce sont les sympathisants de la République en Marche (22 %) qui affichent le score le moins élevé, preuve, peut-être, d'une certaine confiance envers la gestion de crise menée par le gouvernement.

41 % des Français souhaitent que le confinement soit renforcé

Autre enseignement de cette étude, à la question de savoir si, en pensant aux prochaines semaines, ils souhaitent que le confinement tel qu'il est en vigueur soit renforcé, assoupli ou laissé tel quel, une majorité de Français (41 %) déclarent qu'ils désireraient le voir renforcé. Une proportion qui atteint même un sympathisant de la France insoumise sur deux (50 %) contrastant avec ceux du PS (36 %) et de LREM (38 %).

[Les Français et le reconfinement, Ifop-Fiducial pour CNews et Sud Radio]

Dans leur ensemble, 32 % des sondés veulent voir à l'avenir le confinement assoupli, et seuls 27 % laissé en état comme il l'est aujourd'hui.

Près de neuf français sur dix (88 %) veulent voir les commerces rouvrir

Pour autant, si les Français plaident à une courte majorité pour un confinement renforcé, tous s'accordent sur un point : celui de voir néanmoins les commerces rouvrir.

En effet, près de neuf Français sur dix (88 %) se disent favorables à la réouverture des commerces ayant mis en place un protocole sanitaire. Des scores équivalents, toutes tendances politiques confondues, preuve que le sujet fait largement consensus.

[Les Français et le reconfinement, Ifop-Fiducial pour CNews et Sud Radio]

Sur ce point, comme évoqué plus haut, le gouvernement pourrait lâcher du lest à compter du 1er décembre. Ce que beaucoup de commercants espèrent au regard des difficultés financières qu'ils peuvent connaître.

Enfin, sur la fermeture temporaire des lycées, exclue la veille contrairement aux bruits qui allaient croissant sur le sujet, ils sont 56 % à la réclamer (72 % chez LFI, 53 % pour LREM) quand bien même la présence des élèves y a déjà été divisée par deux. Enfin, les Français sont 53 % à être favorables à la mise en place d'un confinement spécifique pour les plus de 70 ans, une option rejetée catégoriquement jusqu'à présent par le gouvernement.