Spike Lee va réaliser une comédie musicale sur le viagra

Après «BlacKkKlansman : j’ai infiltré le Ku Klux Klan», récompensé du Grand Prix au Festival de Cannes en 2018, puis «Da Five Bloods», le réalisateur afro-américain Spike Lee va tourner une comédie musicale dont le thème devrait en surprendre plus d’un. Le long-métrage portera en effet sur le viagra.

Fervent défenseur de la cause noire et des minorités aux Etats-Unis, l’auteur de «Malcolm X» délaisse la politique et les problèmes sociaux pour se concentrer sur la célèbre petite pilule bleue qui traite des troubles de l’érection et est développée par les laboratoires Pfizer.

Spike Lee to direct movie musical about Viagra https://t.co/lbh4ibl0Zj — Variety (@Variety) November 17, 2020

Selon le site Variety, Spike Lee en aurait eu l’idée après avoir lu l’article intitulé «All Rise: The Untold Story of the Guys Who Launched Viagra» de David Kushner, et publié dans la revue Esquire. Les chansons qui serviront le récit seront écrites et composées par Stew Stewart et Heidi Rodewald, qui avaient déjà collaboré au film «Passing Strange» en 2009.

Ce sera la première fois que le cinéaste à la riche filmographie se tourne vers la comédie musicale. Un genre qui aurait pu échapper à ce fan de basket et de softball, si sa mère ne l’avait pas poussé à s’y intéresser. «Moi, je ne voulais pas voir, à l’époque, des gens ringards chanter et danser (…). Merci à elle car j’entame ma quatrième décennie de réalisateur avec une comédie musicale. J’ai tellement hâte», confie Spike Lee.

On ne sait pas encore quand le film sortira au cinéma, quelle en sera l'histoire et quels acteurs viendront constituer le casting de ce projet fou... à l'image de son créateur.