Un nouveau Blake et Mortimer fidèle à l'esprit d'Edgar P. Jacobs publié ce 20 novembre

Ce 20 novembre, Dargaud publie «Le cri du Moloch», tome 27 très attendu des aventures de Blake et Mortimer. A se procurer en Click & Collect.

A une poignée de semaines des fêtes de Noël, les éditions Dargaud espèrent beaucoup de ce titre d'ores et déjà tiré à 400 000 exemplaires. Sept ans après «L'onde septimus», le scénariste Jean Dufaux replonge dans cette histoire où un mystérieux engin spatial avait été découvert sous la métropole de Londres. Après être parvenus à la destruction de l'engin, Blake et Mortimer apprennent avec effroi qu'il en existe un autre en état de marche quelque part dans la capitale anglaise. Son pilote, un alien à la forme humaine encore en vie, en a été extrait et est retenu prisonnier dans un laboratoire secret. Lorsque ce dernier, capable de prendre l'apparence d'un autre pour dissimuler son identité, s'échappe, tout s'accélère. D'étranges caractères s'affichent dans la ville anglaise...La Reine elle même s'en mêle ainsi que le gouvernement.

Un récit «jacobsien»

Avis aux fans d'Edgar P. Jacobs. Christian Cailleaux - qui a rejoint Etienne Schréder au dessin et Laurence Croix à la couleur - s'approprie l'atmosphère du Londres des années 1950 et l'esprit de «la marque jaune» pour donner vie à cette nouvelle histoire très fantasmagorique, dans une ligne claire au classicisme assumé que n'aurait pas renié le papa de Blake et Mortimer.

© Dargaud / Dufaux / Cailleaux / Shréder

Jean Dufaux, lui, semble prendre un malin plaisir à donner de la démesure scientifique à son scénario et tordre avec habileté le personnage d'Olrik, personnage mythique de la BD franco-belge, aussi trouble que bourré d'un panache surprise.

© Dargaud / Dufaux / Cailleaux / Shréder

Au final, un an après «Le dernier pharaon», hors-série magnifique signé François Schuiten, Jaco Van Dormael, Thomas Gunzig et Laurent Durieux, les auteurs livrent un récit très «jacobsien» avec à la clé une jolie réflexion sur les dérives de la science et l'importance fondamentale de l'éthique des chercheurs. Un thème fidèle à l'esprit du créateur de la série.

Blake et Mortimer, Tome 27 : Le Cri du Moloch, de jean Dufaux, Christian Cailleaux et Etienne Shreder, Dargaud, 56 p., 15,95€.