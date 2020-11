Aya Nakamura participe à l'évolution de la langue française, selon un député LREM

Un député LREM a cité Aya Nakamura comme un exemple pour illustrer l'évolution et la richesse de la langue française.

En marge d'un débat autour de la future loi visant à protéger les citoyens de la glottophobie (la discrimination de personnes s'exprimant avec des accents régionaux), le député de Saône-et-Loire Rémy Rebeyrotte, ancien professeur d'économie à l'université, a tenu à appuyer ses propos en citant la chanteuse francophone la plus écoutée au monde : «quand je vois des jeunes comme Aya Nakamura qui aujourd'hui, par sa chanson est en train de réinventer un certain nombre d'expressions françaises, ça me paraît absolument remarquable», peut-on lire sur le site du Figaro.

Selon l'homme politique, cette artiste d'origine malienne ayant grandi en région parisienne «est en train de porter au niveau international de nouvelles expressions et évolutions de la langue». Loin de s'inquitéter d'un quelconque apauvrissement de la langue revenant régulièrement sur le tapis de certains puristes, pour Rémy Rebeyrotte, Aya Nakamura est à l'origine d'évolutions notables : «ce sont des choses extrêmement fortes», a-t-il insisté.

Preuve en est, la vitalité de quelques expressions de la chanteuse passées dans la langue courante des plus jeunes (jusqu'aux cours d'école) : le «pookie» a pris la place du «rapporteur» (celui qui raconte les méfaits des autres à la maîtresse par exemple), le «djo» (mot importé d'Afrique) signifie le «mec», le garçon un peu caïd, et comme la célèbre chanson de l'artiste en atteste, un «djadja» est un mythomane.

Alors que le linguiste le plus célèbre de France, Alain Rey, nous a quitté fin octobre 2020, il n'aurait certainement pas boudé son plaisir de passer à la loupe ces expressions inventées ou importées qui pourraient enrichir momentanément ou durablement la langue.