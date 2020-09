Taylor Swift dépasse Whitney Houston au nombre de semaines en tête des Charts avec son album «Folklore»

Dévoilé par surprise cet été, le huitième album de la chanteuse Taylor Swift offre un nouveau record à l’artiste.

Après un démarrage en trombe - 846 000 exemplaires vendus en sept jours Outre-Atlantique - « Folklore » s’est classé, depuis le 24 juillet, durant sept semaines à la première place du Billboard 200, et permet ainsi à l’interprète de « Shake it off » de devenir l’artiste féminine à avoir passé, depuis ses débuts, le plus de semaines à la tête de ce classement, qui référence les meilleurs ventes hebdomadaire de disques aux Etats-Unis, tous styles confondus.

Depuis son premier opus éponyme sorti en 2006, « Red » en 2012, ou encore « Lover » l’année dernière, Taylor Swift s’est hissée à la tête du Billboard 200 pendant 47 semaines. D’une courte avance, elle détrône ainsi Whitney Huston, jusqu’alors détentrice de ce record, avec 46 semaines passés en tête des charts, suivie de l’artiste Adèle, classée 43 semaines à la première place.

Un nouveau record que la trentenaire peut ajouter à un palmarès déjà bien garni. En août dernier, tous les morceaux de son album « Folklore » se sont placés dans le Billboard 100, portant à 113 le nombre de titres de l'artiste ayant atteint ce classement. Une nouvelle performance qui lui a permis de devancer Nicki Minaj, qui avec 76 titres détenait le record de l'artiste féminine à avoir classé le plus de titres dans ce top 100, depuis 2017.