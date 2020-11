L'album dédicacé par John Lennon à son assassin mis aux enchères

8 décembre 1980 : John Lennon, célèbre co-leader des Beatles, dédicace l'album que lui tend un certain Mark Chapman, sans savoir que ce dernier lui ôtera la vie quelques heures plus tard. Quarante ans après, le disque en question est mis aux enchères par la maison Goldin Auctions. Prix de départ : 400.000 dollars, soit 337.500 euros.

Cet exemplaire de «Double Fantasy» est présenté comme «l'album dédicacé le plus célèbre au monde», et «le dernier autographe de John Lennon». Une mise en avant un brin morbide mais qui a déjà trouvé son public puisque l'objet a été vendu aux enchères une première fois, à la fin des années 1990 pour 150.000 dollars, puis une deuxième en 2010, pour 850.000 dollars.

