Hervé Le Tellier remporte le Prix Goncourt pour son roman «l'Anomalie» chez Gallimard

Hervé Le Tellier remporte le Prix Goncourt 2020 pour son roman «L'Anomalie» chez Gallimard.

Grand favori de cette édition 2020 reportée pour cause de fermeture des librairies, Hervé Le Tellier sert un roman trempé dans la science-fiction, à la fois exigeant et divertissant.

L'histoire de L'Anomalie est celle de plusieurs passagers d'un vol Paris-New York en mars 2021. L'avion se retrouve pris dans un orage à la force inédite. A l'intérieur se trouvent plusieurs passagers aux histoires singulières : une petite fille passionnée par Betty, sa grenouille, un architecte septuagénaire et sa compagne beaucoup plus jeune et beaucoup moins amoureuse, un homme qui ne va pas tarder à mourir du cancer ou encore un écrivain qui s'apprête à écrire un livre intitulé «L'anomalie». S'ils ne vont pas périr dans cet orage, il va néanmoins bouleverser leurs existences... La suite de l'histoire restera secrète pour ne pas gâcher le plaisir de lecture. Mais les fans de Matrix pourraient bien apprécier.

La réconciliation des genres

Il s'agira aussi d'aborder le thème de la réalité, et de la perception que nous en avons surtout, mais aussi des secrets les plus intimes de chacun, des choix de vie mais aussi de la guerre, du climat, des maladies. Bref, de notre réalité au final. L'occasion aussi pour Hervé Le Tellier de naviguer entre les genres, entre science-fiction, polar, récit intimiste et même roman psychologique, et de réconcilier ces différentes branches de la littérature dans ce roman choral aux personnages infiniment attachants.

Hervé Le Tellier est président de l'Oulipo (ouvroir de littérature potentielle) depuis 2019, qui a vu passer de grandes figures des lettres comme George Perec, Raymond Queneau et Italo Calvino.