Décès d'Anne Sylvestre : ses cinq chansons inoubliables

Anne Sylvestre est décédé ce 30 novembre à l'âge de 86 ans. Avec plus de soixante années de carrière à son actif, la chanteuse a écrit et interprété un nombre vertigineux de mélodies et de textes. Voici une sélection totalement subjective de cinq chansons inoubliables.

Lazare et Cécile (1965)

Dans cette chanson qui a donné son nom à l'album sorti en 1965, Anne Sylvestre y raconte l'histoire d'amour contrariée de deux jeunes gens qui, rejetés par leur village, vivent leur passion hors mariage. Une manière pour la chanteuse de prôner l'anticonformisme et la tolérance. Tout au long de sa carrière, ce titre fut réclamé par son public dans ses concerts.

Une sorcière comme les autres (1975)

Donnant son titre à son onzième album, cette «Sorcière comme les autres» traite de la condition féminine à travers les âges et notamment par le biais de la maternité. Malgré le caractère engagé de cette chanson (et de bien d'autres) considérée par beaucoup comme l'un de ses chefs d'oeuvres, l'artiste aura toujours refusé le statut de militante.

Petit bonhomme (1977)

Ecrite en 1977, «Petit bonhomme» figure sur «Comment je m'appelle», l'un des albums les plus connus de l'artiste. La chanson, pleine d'humour, se moque ouvertement de certains hommes aux habitudes machistes. Une des chansons bien troussées de celle qu'on a longtemps surnommée la «Brassens en jupons».

Les gens qui doutent (1977)

Tout comme de nombreux tubes de la chanteuse, «Les gens qui doutent» est l'un des titres de son album «Comment je m'appelle» sorti en 1977. Anne Sylvestre y chante tout son amour pour ceux qui hésitent et savent se remettre en question face aux personnes pétries de certitudes. Si la chanson a été reprise par de nombreux artistes, notamment lors d'un concert par Jeanne Cherhal, Vincent Delerm et Albin de la Simone (vidéo visionnée plus de 3,2 millions de fois), la chanteuse s'est avouée étonnée de tant de succès, et... de tant de gens qui doutent.

Dans ma fusée (1969)

Un titre tiré de ses «Fabulettes» en 1969, album jeunesse qui marqua des générations d'enfants avec des tubes de cours d'écoles tels que «Chat c'est toi le chat», «J'ai une maison pleine de fenêtres» ou encore «Douze petits cochons». Pourtant, Anne Sylvestre refusera d'interpréter ces chansons en concert et regrettera toute sa vie d'être réduite à ses chansons pour enfants, qu'elle n'a jamais reniées pour autant.