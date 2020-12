Reporté, le «Roméo et Juliette» de Benjamin Millepied sera présenté en septembre 2021 à la Seine musicale

La crise sanitaire malmène décidemment les agendas. Reportée pour la seconde fois, la très attendue nouvelle création du chorégraphe et fugace directeur du ballet de l’Opéra de Paris Benjamin Millepied sera finalement présentée, pour la première fois en intégralité, en septembre 2021 à la Seine Musicale.

Dans un communiqué, la salle de spectacle a fait savoir que « compte tenu de la situation sanitaire et du confinement en France mais également à Los Angeles, où sont basés Benjamin Millepied ainsi que tous les danseurs du L.A Dance Project, La Seine Musicale se voit contrainte de reporter à nouveau les séances de "Roméo et Juliette" prévues en janvier 2021 ». Les difficultés pour répéter et organiser les voyages internationaux ont donc contraint l’établissement de l’Ile Seguin à décaler une nouvelle fois les représentations de cette création.

Une première mondiale en septembre 2021

Pas question pour autant d’annuler les représentations. La Seine Musicale, qui coproduit le spectacle, accueillera finalement en première mondiale cette nouvelle adaptation du mythe de Roméo et Juliette pour neuf représentations exceptionnelles, du 16 au 25 septembre 2021. Une création attendue qui promet. Le chorégraphe et époux de Nathalie Portman y revisite, avec sa troupe du L.A. Dance Project, le mythique ballet « Roméo et Juliette» de Prokofiev. Transposé dans un Los Angeles contemporain grâce à un dispositif de projection unique, les amants maudits évolueront dans un monde urbain actuel, aux prises avec des normes sociales rendant leur union impossible.

Des couples modernes différents chaque soir

Le chorégraphe de 43 ans, qui avait voulu faire bouger les lignes du ballet de l’Opéra de Paris, qu’il a dirigé entre 2014 et 2016 remettant notamment en cause le manque de modernité et d’ouverture culturelle et artistique de l’Institution, poursuit ainsi sa plongée dans le monde d’aujourd’hui. Alors que le chorégraphe, assurément inscrit dans son époque, dévoilera un casting différent chaque soir, il mettra en scène des couples contemporains, dévoilant aussi bien des duos homme-femme que des couples du même sexe. Son ambition : célébrer l’amour sous toute ses formes.

Mêlant vidéo et danse, l’ex-étoile du New York City Ballet fera par ailleurs évoluer les danseurs sur scène, mais prendra également la caméra pour filmer les artistes en direct, depuis des lieux inattendus de la salle, des coulisses et peut-être même du toit de la Seine musicale. Des images qui donneront lieux à plusieurs tableaux projetés en direct, repoussant les frontières du ballet. Une approche moderne en tout point à son image.