Bruno Vandelli accusé de violences sexuelles sur mineurs : la chorégraphe Mia Frye affiche son soutien à Yanis Marshall

Après la plainte pour «viol» et «corruption de mineur» déposée par Yanis Marshall à l’encontre de Bruno Vandelli, la chorégraphe Mia Frye a tenu à réagir ce vendredi 1er mars.

En janvier, Yanis Marshall, l’ancien professeur de danse de la Star Academy et ancien élève de Bruno Vandelli - professeur de danse cannois qui fut notamment juré sur l'émission «Popstars 2» en 2002 - avait annoncé avoir porté plainte contre ce dernier pour «viol» et «corruption de mineur». Juré de Popstars sur M6 au début des années 2000, Bruno Vandelli avait travaillé au côté de Mia Frye sur l’émission.

La danseuse et chorégraphe a, dans une story Instagram postée ce vendredi 1er mars, réagi aux accusations de violences sexuelles qui pèsent sur lui et affiché son soutien plein et entier aux personnes qui ont déposé plainte, à l’instar de Yanis Marshall, qu'elle a connu quand il était enfant. «Cher Yanis, je me souviens encore de toi sur ma piste de danse au Centre de danse du Marais. […] Maintenant en tant qu'adulte, TU ES NOTRE HÉROS !», a-t-elle déclaré. «Tu fais ce qui doit être fait. C'est tellement dégoûtant et violent ce que ce monstre t'a fait, et à tant de petits danseurs innocents et pleins d'espoirs», a-t-elle ajouté.

Capture Instagram mia.frye.official

Dans un entretien au quotidien régional Nice-Matin le 24 janvier, Bruno Vandelli s'était déclaré «dévasté par les mensonges et les calomnies» après les accusations de Yanis Marshall, reconnaissant une relation avec son ancien élève, qualifiée «d'histoire d'amour» consentie selon lui, et laissant entendre qu'elle avait eu lieu quand le jeune danseur avait 16 ans, et lui 44.



Interrogé sur des «gestes suspects» évoqués plus récemment par un autre élève, il avait déclaré que «certains gestes ont peut-être été maladroits, ont pu être mal interprétés, mais moi je n'ai jamais été mal intentionné».

A noter que l’AFP a, jeudi 29 février, rapporté que deux plaintes pour des «faits à caractère sexuel» avaient été déposées contre le chorégraphe.

La seconde de ces plaintes a été déposée récemment, selon le parquet de Grasse, qui s'est refusé à toute autre précision concernant le chorégraphe de 62 ans, cofondateur de l'école de danse «Espace 2 Vandelli-Masson», à Cannes.