Batman, Dark Vador, Pokémon... les icônes pop envahissent Paris et ses monuments grâce au photographe Benoît Lapray

Connu pour ses mises en scène de super-héros et d'icônes de la pop-culture immortalisés dans des environnements inédits voire décalés, l'artiste Benoît Lapray vient de dévoiler une nouvelle série photographique intitulée «Monuments», qui met à l'honneur dans les rues de la capitale française, des sculptures réprésentant des personnages cultes du cinéma, du jeu vidéo ou de la bande dessinée.

De Batman à Pokémon, ce sont en tout treize héros et héroïnes qui se sont vus ériger des statues à leur effigie par le photographe Benoît Lapray. Celui-ci les a littéralement mis sur un piédestal et disséminés dans ses photographies retouchées de paysages urbains parisiens. «C'est en 2015 en me promenant dans les rues de Paris où j'habite, que l'idée m'est venue de faire un travail photo autour des monuments. L'idée était de mettre en scène des héros de la pop culture en les intégrant dans le décor à la place des monuments parisiens existants. Une façon pour moi de rendre hommage aux créateurs de ces personnages qui nous inspirent et nourrissent notre imagination depuis des décennies», explique-t-il sur son site internet. «Ici, figés sur d'immenses piédestaux de pierre, des personnages cultes de la culture populaire sont élevés au rang de «Monuments». C'est une façon pour moi de souligner que ces héros de fiction font aujourd'hui partie du patrimoine culturel mondial», ajoute-t-il.

Cette série photographique résulte d'une collaboration qui a duré deux ans entre le photographe et un duo d'experts dans le domaine des images de synthèse : d'une part le studio 95 Magenta qui a réalisé tous les effets spéciaux numériques aux photographies des sept premières images, et d'autre part la graphiste Emmanuelle Vonck Lugand qui, quant à elle, a travaillé sur les six dernières images.

Les photos de la série «Monuments» sont l'aboutissement d'un travail artistique qui mêle les techniques photographiques traditionnelles de l'argentique avec celles plus contemporaines du numérique et de la 3D. «Les photos ont été prises «à l'ancienne», sur pellicule. Les négatifs ont ensuite été numérisés, puis retouchés pour ajouter des éléments CGI (images de synthèse). Les figurines, qui ont servi de base à ce travail, ont été «scannées» en studio avec le procédé de photogrammétrie. J'ai donc envisagé cette série comme un véritable laboratoire de recherche sur l'image où les techniques anciennes se mêlent aux procédés les plus modernes», déclare Benoît Lapray.«Une nouvelle façon de voir la photographie. Et une façon peut-être de réconcilier les puristes avec les avant-gardistes de la photographie», conclut-il.

Cette magnifique série «Monuments» du photographe Benoît Lapray n'est pas achevée et devrait être complétée dans le futur par d'autres super-héros.

Michelangelo, LA TORTUE NINJA assure la garde DEVANT LE LOUVRE

«Pizza Eater» 1984 [©Benoît LAPRAY]

Link, le HéROS DE LA LEGENDE DE ZELDA se tient prêt au combat en face du GRAND PALAIS

«Servant of The Princess» 1986 [©Benoît LAPRAY]

L'ogre SHREK et son ami l'âne observent la circulation sur le pont du CARROUSEL

«Kind Ogre & His Companion» 1990 [©Benoît LAPRAY]

SACHA, celebre DRESSEUR DE POKéMON et PIKACHU sont immortalisés SUR LE PONT DU CARROUSEL

«Pocket Monster & His Trainer» 1990 [©Benoît LAPRAY]

WONDER WOMAN parade sur le cour la REINE

«Amazon Princess» 1941 [©Benoît LAPRAY]

LES soldats imperiaux de la saga star wars veillent sur l'esplanade du TROCADERO

«Troops of The Empire» 1977 [©Benoît LAPRAY]

ROGER rabbit et sa femme jessica prennent la pose dans le jardin des Tuileries

«Cartoon Couple» 1988 [©Benoît LAPRAY]

HULK, le super héros se déchaîne dans le jardin des plantes

«Angry Man» 1962 [©Benoît LAPRAY]

Dark VADOR trône en majesté sur le pont alexandre III

«Lord of The Empire» 1977 [©Benoît LAPRAY]

SON GOKU, héros de la saga dragon ball s'entraîne dans le jardin des tuileries

«Martial Arts Champion» 1984 [©Benoît LAPRAY]

NEYTIRI, la princesse guerriere d'AVATAR est aux aguets dans le jardin des Tuileries

«Warrior of The Forest Clan» 2009 [©Benoît LAPRAY]

GANDALF, le magicien de la communauté de l'anneau veille sur le jardin aux Tuileries

«Grey Pilgrim» 1937 [©Benoît LAPRAY]

Batman, l'homme chauve-souris s'est installé comme vigie sur l'ile AUX CYGNES

«Billionaire Vigilante» 1939 [©Benoît LAPRAY]

