«Je ne voyais pas que je me faisais ridiculiser» : 15 ans après sa vidéo virale, «Amandine du 38» se confie sur le revers douloureux de son buzz

Désormais âgée de 34 ans, Amandine Rollin - connue sous le pseudo d'«Amandine du 38» était devenue en 2009 un des visages les plus connus de YouTube en France, malgré elle. Après de nombreuses années de cyberharcèlement, la trentenaire s'est confiée sur ce douloureux passé et sa vie actuelle.

Jeunes et vieux millenials se souviennent tous d’elle sans exception. Plus connue sous le pseudo «Amandine du 38» Amandine Rollin est devenue - malgré elle - un des visages les plus connus du paysage web des années 2010.

Quinze ans après sa première vidéo, la femme aujourd’hui âgée de 34 ans est revenue sur cette période, qui a fait rire tout le monde sauf elle. Entre les insultes, les moqueries et les incitations au suicide, celle qui n’était qu’une jeune femme a vécu le cyberharcèlement, à une période où on ne le nommait pas ainsi.

Tout a commencé en 2009, lorsque l’adolescente de 18 ans passionnée par la musique a posté une vidéo amateur, sur laquelle elle rappe un de ses textes sur l’instrumental du titre «Garde la pêche» de Booba. Intitulée «École au Sénégal» la chanson revient sur son voyage scolaire dans le pays d’Afrique de l’Ouest, et sur sa volonté d’aider les pays en difficulté.

À l'époque, elle avait simplement posté la vidéo pour avoir des retours, et savoir «si c'était bien ou pas».

Mais alors qu’elle ne s’y attendait pas, la vidéo est devenue virale : «Je ne pensais pas que ça allait faire le buzz, je ne pouvais pas le savoir», s’est-elle souvenue auprès de Melty. «Ça m’a donné envie de me lancer dans la musique. Je ne voulais pas en faire mon métier mais c’était juste une passion», a-t-elle poursuivi.

«J’ai failli mettre fin à ma vie»

Les quelques commentaires d’encouragements et de conseils ont rapidement été ensevelis par une vague de moqueries et d’insultes. Bien qu’elle l’ait mal vécu au début, elle avait réussi à faire face : «J’avais continué mes études pour passer un CAP», a-t-elle témoigné.

Malheureusement, le harcèlement s’est décliné dans la vraie vie, jusque dans sa classe, au point de pousser la jeune femme à abandonner ses études : «On m’insultait de trisomique, moi je leur répondais en disant que je n’étais pas trisomique», s’est-elle souvenue.

«Ça me faisait du mal de recevoir des messages comme ça, mais j’ai réussi à faire face en me disant de mettre la critique et la méchanceté de côté. C’est comme ça que j’ai pu avancer», a-t-elle confié.

C’est grâce à la religion qu’Amandine Rollin a retrouvé un souffle. Après sa conversion à l’islam - qui l’attirait depuis ses 12 ans. Alors qu’elle avait «retrouvé goût à la vie», elle a fait une mauvaise rencontre avec un homme, qui voulait la manipuler «pour avoir les papiers français» : «J’ai failli mettre fin à ma vie», s’est-elle souvenue.

Morgane Makeup «ne remarque pas qu'elle se fait ridiculiser»

Celle qui vit désormais avec «la bonne personne» a fondé une famille de cinq enfants, qu’elle protège, «afin qu’ils ne fassent pas les mêmes erreurs» qu’elle. «Je leur ai raconté mon histoire en disant que j’avais fait de la musique», a-t-elle confié.

À l’époque, chaque occasion était bonne pour couvrir «Amandine du 38» de ridicule, y compris lorsqu’elle a posté une photo prise avec le rappeur des années 2000 Sinik, à l’issue d’un concert. Selon la rumeur amplifiée par ce qui s’avère être un photomontage, la jeune femme avait confondu Sinik avec Booba.

«C’est faux, je ne les confonds pas. La photo avec Sinik est vraie, mais la légende en dessous que j’ai vu sur les réseaux sociaux, où j’aurais dit que c’était Booba, est fausse», a-t-elle rectifié.

Aux yeux des internautes, «Amandine du 38» a trouvé une héritière de taille en la personne de «Morgane Makeup», un des visages les plus connus sur le TikTok français. Interrogée par Melty sur sa successeuse - qui s’est aussi lancée dans la musique - la trentenaire s’est montrée nettement moins enthousiaste : «Elle est gentille (...) mais elle ne remarque pas qu’elle se fait ridiculiser», s’est-elle inquiétée.

Un schéma qui lui rappelle tristement le sien : «À l’époque, je ne voyais pas que je me faisais ridiculiser, je l’ai remarqué longtemps après», a-t-elle confié. «Il faut qu’elle fasse attention».