Donjons et Dragons : Chris Pine rejoint le casting du film

Selon le site américain The Hollywood Reporter, Chris Pine devrait rejoindre le casting du film «Donjons et Dragons».

C’est le duo Jonathan Goldstein et John Francis (Game Night) qui mettra en image cette adaptation du célèbre jeu de rôle sur grand écran. Ils se sont également retrouvés en charge d’écrire la dernière version du scénario de ce projet titanesque en gestation depuis plusieurs années, et dont les préparatifs de la mise en production viennent de s’accélérer ces derniers mois.

Pour le moment, l’intrigue principale du film est tenu secrète, mais les amateurs de Donjons et Dragons savent que le jeu est connu pour ses batailles, ses chasses aux trésors, ses campagnes et la camaraderie, ainsi que les rebondissements, dans un monde où se côtoient des humains, des Elfes, des Orques et des centaines d’autres créatures.