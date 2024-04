Arnold Schwarzenegger : l'acteur très ému par le discours de Robert Downey Jr. aux Oscars, car lui aussi a eu «une enfance terrible»

Arnold Schwarzenegger a déclaré qu'il s’était immédiatement identifié à Robert Downey Jr. au moment de son discours lors de la cérémonie des Oscars, ayant lui aussi, dit-il, eu «une enfance merdique».

Comme lui, il s’est battu pour surmonter les épreuves du passé. Arnold Schwarzenegger a été très ému par le discours de Robert Downey Jr. aux Oscars le 11 mars dernier, prononcé alors qu’il recevait le prix du meilleur acteur dans un second rôle.

L'acteur d'«Oppenheimer» avait commencé ainsi : «Je voudrais remercier ma terrible enfance et l'Académie, dans cet ordre». Arnold Schwarzenegger explique que ces propos avaient eu un profond écho en lui.

«J'ai tout de suite compris cela», a-t-il déclaré dans l'émission «TMZ Presents : Arnold & Sly : Rivals, Friends, Icons», diffusée ce 23 avril sur la chaîne américaine FOX. «Parce qu'il a traversé des ennuis et des souffrances - je ne connais pas exactement l'histoire - mais pour lui, remercier son éducation merdique signifie que cela l'a motivé et l'a poussé à aller dans une direction différente plutôt que de rester dans cette éducation merdique.» Arnold Schwarzenegger se souvient d’avoir grandi en Autriche avec un père violent et alcoolique, qui était un ancien combattant.

«Si j'avais grandi comme certaines personnes le font avec tout l'amour du monde, je n'aurais jamais quitté la maison», a déclaré la star de «Terminator». «Je serais resté en Autriche. Ce n'est pas le genre de vie qui m'aurait rendu heureux (…) Je pense que ce qui m'a motivé, c'est le besoin irrépressible de créer mon propre monde, je devais sortir de cette misère à la maison. C'était une bénédiction, d'une certaine manière», a-t-il ajouté.