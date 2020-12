Barack Obama dévoile la liste de ses livres, films, séries et musiques préférés en 2020

Malgré un agenda très chargé entre la promotion de son livre et les élections présidentielles américaines, Barack Obama a trouvé le temps de publier sur les réseaux sociaux son palmarès culturel, que ses fans attendent désormais chaque année avec impatience.

Livres, films ou encore séries, voici ce que l'ancien président a aimé en 2020.

Du côté des Livres

Auteur lui-aussi avec «Une Terre promise», Barack Obama a partagé avec ses followers dix-sept titres, publiés en 2020. Sans l'inscrire dans sa liste, il n'oublie cependant pas son livre en le mentionnant en commentaire. «Je commencerai par partager mes livres préférés de cette année, en omettant délibérément ce que je pense être un assez bon livre - Une terre promise - d'un certain 44e président», écrit-il.

As 2020 comes to a close, I wanted to share my annual lists of favorites. I’ll start by sharing my favorite books this year, deliberately omitting what I think is a pretty good book – A Promised Land – by a certain 44th president. I hope you enjoy reading these as much as I did. pic.twitter.com/UHk4RA9dow — Barack Obama (@BarackObama) December 17, 2020

Grand lecteur, Barack Obama propose ici une liste très variée. Du «How Much of These Hills Is Gold» de C Pam Zhang, en passant par «Twilight of Democracy» d'Anne Applebaum, ce sont des ouvrages qui, pour la plupart, ont été très remarqués outre-Atlantique, mais dont très peu ont été traduits en français (pour le moment).

Sur grand écran

Malgré le confinement et la fermeture des salles de cinéma, l'ancien président n'oublie pas le 7e art, dont quatorze films ont retenu son intention. Parmi eux figure le dernier film de l'acteur Chadwick Boseman, mort en août dernier, «Le Blues de Ma Rainey».

Like everyone else, we were stuck inside a lot this year, and with streaming further blurring the lines between theatrical movies and television features, I’ve expanded the list to include visual storytelling that I’ve enjoyed this year, regardless of format. pic.twitter.com/a8BS8jDkSs — Barack Obama (@BarackObama) December 18, 2020

On retrouve également la dernière réalisation des studios Pixar, et saluée à Cannes 2020, «Soul». Ce film d'animation sera accessible en France, à partir du 25 décembre prochain sur Disney+.

Et parmi les autres films, Barack Obama fait une part belle à l'aventure avec l'adaptation du roman de Jack London par le réalisateur Pietro Marcello, «Martin Eden».

Sur petit écran

Du côté des séries, les choix de Barack Obama sont à l'image des gros succès sur les différentes plate-formes de streaming. En premier lieu, le chef de l'Etat a succombé au charme d'Anya Taylor-Joy, l'actrice principale de la série «Le Jeu de la dame», qui raconte l'ascension d'une joueuse d'échecs dans les années 1970.

Like everyone else, we were stuck inside a lot this year, and with streaming further blurring the lines between theatrical movies and television features, I’ve expanded the list to include visual storytelling that I’ve enjoyed this year, regardless of format. pic.twitter.com/a8BS8jDkSs — Barack Obama (@BarackObama) December 18, 2020

Un peu plus sportif, Barack Obama note également dans sa liste la série documentaire «The Last Dance» sur les Chicago Bulls de Michael Jordan.

Dans sa playlist

Enfin, le 44e président des Etats-Unis a également dévoilé la musique qui l'a accompagné cette année. Néanmoins, il a dû faire approuver son choix par sa fille Sasha, comme il en témoigne en commentaire. «Voici quelques-unes de mes chansons préférées de l'année. Comme d'habitude, j'ai eu quelques précieuses consultations de notre gourou de la musique familiale. Sasha, pour les regrouper», écrit-il.

Here are some of my favorite songs of the year. As usual, I had some valuable consultation from our family music guru, Sasha, to put this together. I hope you find a new song or two to listen to. pic.twitter.com/K1NRPYiSg4 — Barack Obama (@BarackObama) December 19, 2020

Dans sa playlist, des chanteurs et groupes phares - de Bruce Springsteen à Bob Dylan, en passant par H.E.R.