Batman : Robert Pattinson poussé à bout par le réalisateur

«Perfectionniste», Matt Reeves, le réalisateur du prochain Batman, pousserait l’acteur Robert Pattinson à ses limites.

L’acteur de 34 ans, qui endosse pour la première fois le costume du Chevalier Noir, est actuellement en tournage. Après un arrêt forcé en raison de la pandémie, les équipes ont en effet repris le chemin des plateaux et la sortie du film est désormais prévue en mars 2022.

Une source a confié au Sun que la réalisation de Batman était laborieuse. Matt Reeves n’hésitant à refaire les scènes plus de cinquante fois à l’acteur affublé de son lourd costume. Un travail épuisant selon l’informateur. « Il insiste pour faire et refaire encore et encore et s’arrête sur chaque détail. Parfois il ne sait pas s’arrêter », a-t-il confié.

Les attentes très fortes du public mettraient une énorme pression sur les épaules du metteur en scène. Et le Covid-19, qui a contraint la production à de nombreux arrêts suite à des contaminations au sein de l’équipe, dont celle de Robert Pattinson (lui-même contraint de s’isoler deux semaines en septembre), ne ferait rien pour apaiser le climat de tension.

« Epuisée » selon l’indiscret, la star de Twilight s’était pourtant préparée pour ce rôle lourd à porter au sens propre comme au figuré. En janvier, avant que le tournage ne débute, Robert Pattinson avait confié à Vanity Fair ses techniques : « Je me sers pour l’instant de choses qui semblent fragiles si on les compare à l’importance du projet. Des conversations que j’ai pu avoir avec des amis proches, des embryons de rêves. C’est la part secrète et sensible de l’acteur face à la lourdeur du projet», avait-il expliqué selon les propos repris par Première.

« Sur The Batman, sur Tenet, une gigantesque équipe de techniciens t’entoure et quand on te dit : ‘On y va Robert. Action !’ il te faut oublier cette masse de gens et jouer face à tes propres pensées, tes propres démons. Oui, j’ai une excitation d’acteur à affronter la tension du plateau, l’attente démesurée de tous ces gens et de la transformer en un dialogue entre moi et moi-même. C’est un sentiment excitant – excitant et horrible – que celui d’être cette ‘petite merde’ qui risque de planter toute l’artillerie lourde, toute cette infrastructure de guerre, parce qu’elle n’a pas été capable de jouer une émotion comme il se doit, parce qu’elle n’a pas été capable d’aller la chercher... Je pense à ça, quelques jours avant un tournage. »

L’acteur avait ajouté regarder «d’abord le personnage » et ce qu’il doit en faire, «comment il va me falloir inventer des nuances dans cette carapace-lа, complexifier, complexifier, complexifier tout le temps. Batman est un rôle avec lequel je dois apprendre à mieux jouer l’ambiguïté. Pas question d’interpréter un personnage d’une seule couleur. C’est beau, les gens qui semblent vivre deux états en même temps », avait-il expliqué. Matt Reeves attend-il de lui encore plus d'ambiguïté ? Allez Robert «Action !».