Kad Merad va se glisser dans la peau de son copain Olivier Baroux

Le duo Kad et O va se reformer d’une drôle de manière. L’acteur Kad Merad s’apprête à endosser le rôle de son complice Olivier Baroux dans un film très personnel... et familial.

C’est en effet Enya Baroux, la fille du réalisateur de la saga des «Tuche», qui mettra en scène Kad Merad dans une comédie sur la fin de vie qui s’inspire de sa propre vie.

«Elle m'a fait lire un scénario magnifique, j'ai été très ému parce que c'est la fille que j'ai pratiquement vu naître, qui est ma filleule, qui nous a accompagnés sur tous les plateaux... C'est une grande travailleuse», a déclaré la star de la série «Baron Noir» lors d'une interview accordée à TéléLoisirs.

Après avoir réalisé quatre courts-métrages dont «Je suis grande maintenant» et tourné dans plusieurs films dont «Le Doudou» avec Kad Merad dans le rôle-titre (encore lui), Enya Baroux a imaginé son parrain dans un rôle bien particulier. «Je risque de jouer le rôle de son père qui est donc... Olivier ! Un truc de fou ! Il y a une histoire qui est assez proche de sa vie de famille, sans trop en dévoiler... C'est très beau, un film très émouvant et drôle», a avoué ce dernier.

Sans attendre une minute, l’acteur a contacté son acolyte pour lui dire combien ce projet lui plaisait. «J’ai appelé tout de suite Olivier quand j'ai lu le script et je lui ai dit : "Je viens d'avoir un choc !" Et c'est pas uniquement parce que je connais l'histoire, c'est parce que c'est une belle écriture et j'ai très envie de faire ce film !», a-t-il confié.